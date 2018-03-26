السيطرة على حريق محطة وقود وعقارين وسيارتين بالأقصر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالأقصر على حريق هائل، نشب بسيارة نقل مواد بترولية وسيارة ملاكي وعقارين بجوار محطة وقود "الجواهرة"، شرق شريط السكك الحديدية بمدينة الأقصر.

تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء طارق علام، إخطارا من الحماية المدنية يفيد باشتعال النيران في جزء من محطة الوقود، وامتدادها لعقارين وسيارة نقل مواد بترولية وسيارة ملاكي.

وانتقلت سيارات الإطفاء للمنطقة وسيطرت على النيران قبل امتدادها لمناطق أخرى.

وانتقل محافظ الأقصر محمد بدر إلى موقع الحريق، وتابع عمليات الإطفاء برفقة اللواء عصام الحملي ومدير الأمن، حيث تم التأكد من عدم وجود إصابات أو خسائر بشرية.