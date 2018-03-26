موجز 6 صباحا| بريطانيا تطالب بالكف عن تسليح الحوثيين.. وحريق في الأقصر

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث دعت بريطانيا الأحد، إيران إلى "الكف عن إرسال أسلحة" إلى المتمردين الحوثيين في اليمن واستخدام نفوذها بدلا من ذلك في سبيل إنهاء النزاع الدائر في هذا البلد.

جاء ذلك بعد إطلاق 7 صواريخ باليستية من الأراضي اليمنية باتجاه السعودية، إلا أن الجيش السعودي تصدى للصواريخ وسقطت الشظايا على بعض المدن ما أدى لاستشهاد مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين.

من جهة أخرى، سيطرت قوات الحماية المدنية بالأقصر على حريق هائل، نشب بسيارة نقل مواد بترولية وسيارة ملاكي وعقارين بجوار محطة وقود "الجواهرة"، شرق شريط السكك الحديدية بمدينة الأقصر.

تلقى مدير أمن الأقصر، اللواء طارق علام، إخطارا من الحماية المدنية يفيد باشتعال النيران في جزء من محطة الوقود، وامتدادها لعقارين وسيارة نقل مواد بترولية وسيارة ملاكي.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

بعد استشهاد مصري.. بريطانيا تطالب إيران بالكف عن تسليح الحوثيين

السيطرة على حريق محطة وقود وعقارين وسيارتين بالأقصر

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