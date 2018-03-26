سيارات تجوب شوارع الجيزة لإذاعة أغانٍ وطنية لحث المواطنين على التصويت

جابت، قبل قليل، سيارات تحمل مكبرات صوت وسماعات "دي جي" شوارع الجيزة، لحث الناخبين على الذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2018.

وأذاعت السيارات عددا من الأغاني الوطنية، بينها أغنية الصاعقة "قالوا إيه، تسلم الأيادي، أبو الرجولة".

وتنطلق، اليوم الإثنين، الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، تنتهي الأربعاء الموافق 28 مارس الجاري.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الجدول الزمني النهائي الملزم لانتخابات الرئاسة المصرية 2018، حيث بدأت تلقي طلبات الترشح في 20 يناير 2018 ولمدة 10 أيام، وتم تحديد أيام 16 و17 و18 مارس لتصويت المصريين في الخارج، وأن يبدأ التصويت في الداخل من 26 من الشهر نفسه ولمدة 3 أيام، وستُعلن نتيجة الانتخابات في الثاني من أبريل، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.