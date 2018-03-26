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الوطن

مسن أمام اللجنة: "نازل انتخب السيسي من الساعة 7.. وأيامنا الحلوة جاية"

منذ 10 دقيقة
كتب: طارق عباس
مسن أمام اللجنة: "نازل انتخب السيسي من الساعة 7.. وأيامنا الحلوة جاية"

عنتر توفيق ناخب بشبرا الخيمة

قال عنتر توفيق عبدالصمد، أحد الناخبين بمنطقة المنشية الجديدة بشبرا الخيمة، إنه حرص على النزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية منذ السابعة والربع من صباح اليوم.

وأضاف، من أمام لجنته الانتخابية: "نازل انتخب سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيامنا الحلوة جاية، هناك قدام عينيا، وان ماكناش هنلحقها يبقى لاولادنا وأحفادنا.. تحيا مصر".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

 

 

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