قال رئيس غرفة عمليات مجلس الوزراء اللواء علي هريدي، إن الغرفة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وفي أيام التصويت الثلاثة تتابع لجان الجمهورية على مدار الساعة بوجود رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لتذليل أي عقبات أو شكاوى.

وأضاف هريدي، خلال حديثه إلى قناة "إكسترا نيوز" من داخل غرفة العمليات، أن الجهات الموجودة بالغرفة هي 11 جهة مسؤولة عن سير العملية الانتخابية، وهي "العدل والداخلية والدفاع والكهرباء والتربية والتعليم وهيئة الانتخابات وهيئة الاستعلامات والتنمية المحلية واللجنة القومية لإدارة الأزمات".

وصرح هريدي بأن 14 لجنة فقط تأخرت ما بين 15 دقيقة إلى 30 دقيقة في فتح الصناديق، ونتلقى اتصالات المواطنين حتى بعد إغلاق اللجان في التاسعة مساء، ونتصل مع جميع الوزارات بالفيديو كونفرانس.

وكشف هريدي أن نسبة الإقبال حتى الآن "فوق المتوسطة، ومن المرجح أن تزيد بعد خروج الموظفين من العمل، والمحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء تشهد إقبالا كثيفا، والاقصر والمنوفية أيضا يشهدون إقبالا كبيرا".

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.