وزير التنمية بعد التصويت: لجنتي الانتخابية كانت مزدحمة للغاية

قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية إنه أدلى بصوته في لجنته الانتخابية، وكانت لجنته مزدحمة للغاية وأنتظر دوره، مشيدا بانتظام اللجان.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة التنمية المحلية لها دور كبير اليوم، موضحا أن هناك 3 أضلاع من الدولة تشارك في العرس الانتخابي اليوم، حيث تؤمن القوات المسلحة والشرطة المقار الانتخابية، وتدير الهيئة العليا للانتخابات، والمحليات والمحافظات مسؤولة عن كل المقار الانتخابية.

وتابع أن الوزارة أعدت المقار وموجود فيها التجهيزات كافة، موضحا أن اللجان في مطروح والوادي الجديد بدأت في ميعادها والعملية كانت مكتملة 100%.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.