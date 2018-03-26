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الوطن

محافظ الدقهلية: لجنة انتخابية تحقق 261 صوت في أول ساعة

منذ 15 دقيقة
كتب: صالح رمضان
محافظ الدقهلية: لجنة انتخابية تحقق 261 صوت في أول ساعة

لجنة بالمنصورة

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أننا لمسنا إصرار عجيب الإدلاء بالصوت، وفرحة كبيرة في عيون الناس أمام اللجان جميعهم ذهب للجان ليرسل رسالة أننا مع الدولة وضد الإرهاب ومع جيشنا شرطتنا.

وأضاف "الشعراوي" في تصريح صحفي أمام لجنة الشهيد محمد رشاد غنيم بالمنصورة، أن الاقبال كبير اليوم، وفي لجنة حققت 261 صوت في أول ساعة.

وأكد: "التأمين شامل على مستوى الدولة كلها وليس في اللجان فقط، وأنا سعيد بالعملية التأمينية ويبذلوا جهد كبير جدا، وأنا عندما تفقده اللجان ليلا ليس للتأكد من التأمين ولكن لإعطاء رسالة أن كل اللجان مؤمنة تأمين شامل".

وأشار إلى أن ما يحدث أمام اللجان هو مظاهرة فرح وبهجة على الوجوه وجميع السيارات تذيع الأغاني الوطنية من طلقاء أنفسهم.

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