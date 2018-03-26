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الوطن

وزير الصناعة بعد الإدلاء بصوته: "النهارده مصر وقفت على رجليها"

منذ 7 دقيقة
كتب: طاهر محمد
وزير الصناعة بعد الإدلاء بصوته: "النهارده مصر وقفت على رجليها"

طارق قابيل

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مصري.

وأضاف قابيل، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر كانت متأثرة بشكل كبير جدا سياسيا واقتصاديا خلال السنوات الماضية، متابعا: "النهارده مصر وقفت على رجليها والعالم كله اعترف بينا".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، اليوم، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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وزير التنمية بعد التصويت: لجنتي الانتخابية كانت مزدحمة للغاية

وزير التنمية بعد التصويت: لجنتي الانتخابية كانت مزدحمة للغاية
"نظافة الجيزة" تكثف أعمال النظافة أمام لجان الانتخابات

"نظافة الجيزة" تكثف أعمال النظافة أمام لجان الانتخابات
احتشاد الناخبين أمام مدرسة "مصطفی کامل" بالأزبکیة للإدلاء بأصواتهم

احتشاد الناخبين أمام مدرسة "مصطفی کامل" بالأزبکیة للإدلاء بأصواتهم
توافد من كبار السن على لجان مدرسة "الشهيد يوسف السباعي" بالنزهة

توافد من كبار السن على لجان مدرسة "الشهيد يوسف السباعي" بالنزهة
بالصور| زحام أمام لجان الانتخابات بالحامول في كفر الشيخ

بالصور| زحام أمام لجان الانتخابات بالحامول في كفر الشيخ
الشباب يصوتون وينظمون الحركة أمام "الإبراهيمية" في جاردن سيتي

الشباب يصوتون وينظمون الحركة أمام "الإبراهيمية" في جاردن سيتي
وزير الصحة بعد الإدلاء بصوته: أهم خطوات بناء الوطن الحقيقي

وزير الصحة بعد الإدلاء بصوته: أهم خطوات بناء الوطن الحقيقي
مشادة كلامية بين مواطنين أمام لجنة الجبرتي بمنشأة ناصر.. والأمن يتدخل

مشادة كلامية بين مواطنين أمام لجنة الجبرتي بمنشأة ناصر.. والأمن يتدخل
شقيق الشهيد حسنين بطل "قالوا إيه" لـ"الوطن": النزول حق كل قطرة دم سالت

شقيق الشهيد حسنين بطل "قالوا إيه" لـ"الوطن": النزول حق كل قطرة دم سالت
رئيس لجنة في المرج: إقبال الناخبين على التصويت جيد للغاية

رئيس لجنة في المرج: إقبال الناخبين على التصويت جيد للغاية
بالصور|عم الشهيد "أبو النور" خلال إدلائه بصوته: تارنا بناخده بالصناديق

بالصور|عم الشهيد "أبو النور" خلال إدلائه بصوته: تارنا بناخده بالصناديق
إدوارد يدلي بصوته في الانتخابات: حبيت أكون من أوائل الناس اللي نزلت

إدوارد يدلي بصوته في الانتخابات: حبيت أكون من أوائل الناس اللي نزلت
أرملة الشهيد عامر عبدالمقصود لـ"الوطن": "هنقول مليون ألف نعم للرئيس"

أرملة الشهيد عامر عبدالمقصود لـ"الوطن": "هنقول مليون ألف نعم للرئيس"
رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بالصور| بـ"علم مصر".. سميرة أحمد تدلي بصوتها في الزمالك

بالصور| بـ"علم مصر".. سميرة أحمد تدلي بصوتها في الزمالك
حسب الله يدلي بصوته في شبرا الخيمة: "صوتي للسيسي"

حسب الله يدلي بصوته في شبرا الخيمة: "صوتي للسيسي"
توافد كبار السن والسيدات على اللجان الانتخابية في البساتين

توافد كبار السن والسيدات على اللجان الانتخابية في البساتين
بالصور| وفد من المراقبين الدوليين يتفقدون سير الانتخابات بلجان شبرا

بالصور| وفد من المراقبين الدوليين يتفقدون سير الانتخابات بلجان شبرا
"عمليات الوزراء": 14 لجنة تأخرت في الفتح.. وإقبال كثيف في جنوب سيناء

"عمليات الوزراء": 14 لجنة تأخرت في الفتح.. وإقبال كثيف في جنوب سيناء
"أبو العنين" يوجه التحية للناخبين.. ويؤكد: صوتك رصاصة بقلب أعداء الوطن

"أبو العنين" يوجه التحية للناخبين.. ويؤكد: صوتك رصاصة بقلب أعداء الوطن
وزير النقل عن الإقبال على التصويت: الشعب مبهر ولم يستجب لدعوات الأشرار

وزير النقل عن الإقبال على التصويت: الشعب مبهر ولم يستجب لدعوات الأشرار
"عمليات القضاة": لم نتلق شكاوى.. ورصدنا اقبالا كبيرا على التصويت

"عمليات القضاة": لم نتلق شكاوى.. ورصدنا اقبالا كبيرا على التصويت
النائب صبحي الدالي يدلي بصوته في الانتخابات بالبدرشين

النائب صبحي الدالي يدلي بصوته في الانتخابات بالبدرشين
بالصور| بطرس دانيال يدلي بصوته في الانتخابات: المشاركة محاربة للإرهاب

بالصور| بطرس دانيال يدلي بصوته في الانتخابات: المشاركة محاربة للإرهاب
لبلبة تدلي بصوتها في "المشروعات والتعمير" بالدقي

لبلبة تدلي بصوتها في "المشروعات والتعمير" بالدقي
رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية

رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات رئاسة الجمهورية
البرلمانية مايسة عطوة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالجيزة

البرلمانية مايسة عطوة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالجيزة
استمرار توافد المواطنين على لجان الدقي.. والمنظمات الدولية تراقب

استمرار توافد المواطنين على لجان الدقي.. والمنظمات الدولية تراقب
"عمليات الصحة" تتابع توفير التأمين الطبي باللجان الانتخابية

"عمليات الصحة" تتابع توفير التأمين الطبي باللجان الانتخابية
بالصور| وزير الزراعة خلال إدلائه بصوته: علينا إظهار الوجه الحضاري لمصر

بالصور| وزير الزراعة خلال إدلائه بصوته: علينا إظهار الوجه الحضاري لمصر
بالفيديو| عجائز بـ«قلب شباب» في انتخابات الرئاسة.. «ومين غيرنا يبنيها»

بالفيديو| عجائز بـ«قلب شباب» في انتخابات الرئاسة.. «ومين غيرنا يبنيها»
"عمليات المنيا": انتظام العملية الانتخابية بـ715 لجنة

"عمليات المنيا": انتظام العملية الانتخابية بـ715 لجنة
شيخ الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

شيخ الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
بالصور| وزير التنمية: المصريون يسطرون تاريخا جديدا ويختارون قائدهم بكل حرية

بالصور| وزير التنمية: المصريون يسطرون تاريخا جديدا ويختارون قائدهم بكل حرية
إقبال كثيف على "طبري الحجاز" بمصرالجديدة ومواطنون يأخذون صورا مع الأمن

إقبال كثيف على "طبري الحجاز" بمصرالجديدة ومواطنون يأخذون صورا مع الأمن
شريف إسماعيل لـ"الوطن": اتمنى من الرئيس القادم دعم الإصلاح الاقتصادي

شريف إسماعيل لـ"الوطن": اتمنى من الرئيس القادم دعم الإصلاح الاقتصادي
بعد قليل| وزير الصحة يترأس غرفة طوارئ لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات

بعد قليل| وزير الصحة يترأس غرفة طوارئ لمتابعة التأمين الطبي للانتخابات
غياب مندوبي المرشح موسى مصطفى موسى عن اللجان الانتخابية بالمرج

غياب مندوبي المرشح موسى مصطفى موسى عن اللجان الانتخابية بالمرج
ابنة وزير شؤون مجلس النواب تترأس "لجنة السيسي" في مصر الجديدة

ابنة وزير شؤون مجلس النواب تترأس "لجنة السيسي" في مصر الجديدة
مسؤول بالإسعاف: تخصيص ما يقرب من 10 سيارات للتجمع الخامس

مسؤول بالإسعاف: تخصيص ما يقرب من 10 سيارات للتجمع الخامس
محافظ الإسكندرية يدلي بصوته.. ويطمئن على انتظام عمليات الاقتراع

محافظ الإسكندرية يدلي بصوته.. ويطمئن على انتظام عمليات الاقتراع
توافد الناخبين للجان الانتخابات في الشيخ زايد

توافد الناخبين للجان الانتخابات في الشيخ زايد
"الوطنية للانتخابات": تأخر بعض اللجان ربع ساعة..و3569 لجنة للسيدات فقط

"الوطنية للانتخابات": تأخر بعض اللجان ربع ساعة..و3569 لجنة للسيدات فقط
وزير التنمية بعد الإدلاء بصوته: المشاركة بالانتخابات واجب وطني

وزير التنمية بعد الإدلاء بصوته: المشاركة بالانتخابات واجب وطني
إسماعيل: الحكومة مستمرة في أدائها وعملها إلى أن يكون هناك رأي آخر

إسماعيل: الحكومة مستمرة في أدائها وعملها إلى أن يكون هناك رأي آخر
الأهالي يستقبلون محلب بالزغاريط والهتافات في المعادي

الأهالي يستقبلون محلب بالزغاريط والهتافات في المعادي
بالصور| طوابير أمام اللجان الانتخابية في أسوان

بالصور| طوابير أمام اللجان الانتخابية في أسوان
بالصور| حكمدار القاهرة يتفقد لجان المقطم: الأمور تسير بصورة طبيعية

بالصور| حكمدار القاهرة يتفقد لجان المقطم: الأمور تسير بصورة طبيعية
جيهان السادات تدلي بصوتها بلجنة وزارة الزراعة في الدقي

جيهان السادات تدلي بصوتها بلجنة وزارة الزراعة في الدقي
"تسعيني قعيد" يدلي بصوته في البحيرة: "عشان خاطر مصر"

"تسعيني قعيد" يدلي بصوته في البحيرة: "عشان خاطر مصر"
مكرم محمد أحمد يدلي بصوته في مدرسة بمصر الجديدة

مكرم محمد أحمد يدلي بصوته في مدرسة بمصر الجديدة
"التوك توك" وسيلة الناخبين للتصويت بشبرا.. وسائق: ما بدقش في الأجرة

"التوك توك" وسيلة الناخبين للتصويت بشبرا.. وسائق: ما بدقش في الأجرة
بالصور| إيناس عبدالدايم تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

بالصور| إيناس عبدالدايم تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
بالفيديو| الحكومة «في أول طابور».. والرئيس يسبقهم إلى «لجان الاقتراع»

بالفيديو| الحكومة «في أول طابور».. والرئيس يسبقهم إلى «لجان الاقتراع»
شريف إسماعيل: الرد على المزايدة والتشكيك على الانتخابات هو المشاركة

شريف إسماعيل: الرد على المزايدة والتشكيك على الانتخابات هو المشاركة
عمر مروان: مشاركة المواطنين في الانتخابات "ملحمة وطنية"

عمر مروان: مشاركة المواطنين في الانتخابات "ملحمة وطنية"
موسم الانتخابات عند المصري.. "إجازة وتوصيلة ببلاش وعروض وخصومات"

موسم الانتخابات عند المصري.. "إجازة وتوصيلة ببلاش وعروض وخصومات"
بالفيديو| تواضروس بعد الإدلاء بصوته: "يد تحمل السلاح ويد تبني"

بالفيديو| تواضروس بعد الإدلاء بصوته: "يد تحمل السلاح ويد تبني"
شريف إسماعيل للمصريين: "انزلوا.. ده حق الوطن عليكم"

شريف إسماعيل للمصريين: "انزلوا.. ده حق الوطن عليكم"
عمر ورضا: نازلين مع والدنا عشان السيسي يحافظ على مصر

عمر ورضا: نازلين مع والدنا عشان السيسي يحافظ على مصر
رجال الجيش والشرطة يساعدون كبار السن لدخول لجان الانتخابات بالشيخ زايد

رجال الجيش والشرطة يساعدون كبار السن لدخول لجان الانتخابات بالشيخ زايد
وزيرا "الصحة" و"الإسكان" يدليان بصوتيهما في الانتخابات

وزيرا "الصحة" و"الإسكان" يدليان بصوتيهما في الانتخابات
بالصور| محلب يدلي بصوته في المعادي..والأهالي يستقبلوه بالزغاريد

بالصور| محلب يدلي بصوته في المعادي..والأهالي يستقبلوه بالزغاريد
عاجل| رئيس الوزراء يدلي بصوته في مدرسة الشهيد "مصطفى عميرة"

عاجل| رئيس الوزراء يدلي بصوته في مدرسة الشهيد "مصطفى عميرة"
تزايد عدد الناخبين على لجان شبرا.. وكبار السن والسيدات يتصدرون المشهد

تزايد عدد الناخبين على لجان شبرا.. وكبار السن والسيدات يتصدرون المشهد
شريف إسماعيل: مفيش حاجة هترهب المصريين لا إرهاب ولا غيره

شريف إسماعيل: مفيش حاجة هترهب المصريين لا إرهاب ولا غيره
"عمليات الوزراء": تأخر فتح 3 لجان بحلوان بسبب القضاة

"عمليات الوزراء": تأخر فتح 3 لجان بحلوان بسبب القضاة
بالفيديو والصور| سيارات قوات حماية المواطنين تتجول في مصر الجديدة

بالفيديو والصور| سيارات قوات حماية المواطنين تتجول في مصر الجديدة
سميرة أحمد لـ "الوطن": المشاركة في الانتخابات أولي خطوات بناء المستقبل

سميرة أحمد لـ "الوطن": المشاركة في الانتخابات أولي خطوات بناء المستقبل
إقبال متوسط في أول ساعة من انتخابات الرئاسة بالأقصر

إقبال متوسط في أول ساعة من انتخابات الرئاسة بالأقصر
وفد من معلمي "حدائق القبة" في مسيرة للتصويت بـ"النقراشي الثانوية"

وفد من معلمي "حدائق القبة" في مسيرة للتصويت بـ"النقراشي الثانوية"
عاجل| ابنة السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

عاجل| ابنة السيسي تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
اصطفاف طوابير الناخبين أمام اللجان بالسلام والنهضة مع بدء التصويت

اصطفاف طوابير الناخبين أمام اللجان بالسلام والنهضة مع بدء التصويت
وزير الشباب والرياضة الأسبق يصل "السياحية الرسمية" للإدلاء بصوته

وزير الشباب والرياضة الأسبق يصل "السياحية الرسمية" للإدلاء بصوته
انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية.. والإرادة الشعبية فى حماية «الجيش والشرطة»

انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية.. والإرادة الشعبية فى حماية «الجيش والشرطة»
أجواء احتفالية بالغردقة تزامنا مع انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة

أجواء احتفالية بالغردقة تزامنا مع انطلاق ماراثون انتخابات الرئاسة
كبار السن وذوي الاحتياجات يتوافدون على "القومية" في السبتية للتصويت

كبار السن وذوي الاحتياجات يتوافدون على "القومية" في السبتية للتصويت
المتطوعون بالوعى.. شباب يساند الجيش والشرطة: «صوتك لوحده مش كفاية»

المتطوعون بالوعى.. شباب يساند الجيش والشرطة: «صوتك لوحده مش كفاية»
"الرئاسة": السيسي حرص على مصافحة أعضاء اللجنة الانتخابية والمواطنين

"الرئاسة": السيسي حرص على مصافحة أعضاء اللجنة الانتخابية والمواطنين
البابا يدلي بصوته في السرايات اﻹعدادية والناخبون يستقبلونه: "تحيا مصر"

البابا يدلي بصوته في السرايات اﻹعدادية والناخبون يستقبلونه: "تحيا مصر"
5 هيئات إعلامية تتابع الالتزام بمعايير التغطية

5 هيئات إعلامية تتابع الالتزام بمعايير التغطية
الأحزاب والحملات تحشد المواطنين للمشاركة تحت شعار «انزل شارك»

الأحزاب والحملات تحشد المواطنين للمشاركة تحت شعار «انزل شارك»
ناخبون يرفعون أعلام مصر وصورا لـ"السيسي" خلال التصويت بميت عقبة

ناخبون يرفعون أعلام مصر وصورا لـ"السيسي" خلال التصويت بميت عقبة
بالفيديو| أهالي سيناء يتحدون الإرهاب وإقبال كثيف على لجان الانتخابات

بالفيديو| أهالي سيناء يتحدون الإرهاب وإقبال كثيف على لجان الانتخابات
تخصيص استراحات لكبار السن في العمرانية

تخصيص استراحات لكبار السن في العمرانية
عمدة قبيلة الجرارة بمطروح يدلى بصوته.. ويؤكد: عرس انتخابي

عمدة قبيلة الجرارة بمطروح يدلى بصوته.. ويؤكد: عرس انتخابي
رئيس غرفة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات: حضور كبير للمرأة

رئيس غرفة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات: حضور كبير للمرأة
بث مباشر| شريف إسماعيل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بث مباشر| شريف إسماعيل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
إقبال كبير على اللجان الانتخابية في الهرم وفيصل

إقبال كبير على اللجان الانتخابية في الهرم وفيصل
رئيس هيئة الرقابة المالية يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة

رئيس هيئة الرقابة المالية يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
عاجل| "عمليات الوزارء": تأخر فتح بعض اللجان بالمحافظات بسبب القضاة

عاجل| "عمليات الوزارء": تأخر فتح بعض اللجان بالمحافظات بسبب القضاة
السيدات يتوافدن على لجان الاقتراع في قسم أول دمياط

السيدات يتوافدن على لجان الاقتراع في قسم أول دمياط
الناخبون في المقطم يدلون بأصواتهم بـ"الزغاريد" وهتاف "تحيا مصر"

الناخبون في المقطم يدلون بأصواتهم بـ"الزغاريد" وهتاف "تحيا مصر"
غياب "اللاب توب" من أمام اللجان.. ومواطن يتبرع بهاتفين لإرشاد الناخبين

غياب "اللاب توب" من أمام اللجان.. ومواطن يتبرع بهاتفين لإرشاد الناخبين
فيديو| المرأة المصرية.. النجم الأول في صباح أول أيام انتخابات الرئاسة

فيديو| المرأة المصرية.. النجم الأول في صباح أول أيام انتخابات الرئاسة
نقيب المهندسين يدلي بصوته في مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي بالقاهرة

نقيب المهندسين يدلي بصوته في مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي بالقاهرة
وزير الصناعة: الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة نحو استكمال "مصر الحديثة"

وزير الصناعة: الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة نحو استكمال "مصر الحديثة"
وزير الاتصالات السابق لـ"الوطن: الانتخابات تحدي حقيقي للمصريين

وزير الاتصالات السابق لـ"الوطن: الانتخابات تحدي حقيقي للمصريين
بالصور| مفتي الجمهورية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بالصور| مفتي الجمهورية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
"عمليات النيابة الإدارية": لم نرصد أي شكاوى باللجان وتأمين شامل للمقار

"عمليات النيابة الإدارية": لم نرصد أي شكاوى باللجان وتأمين شامل للمقار
بالفيديو| وزير التجارة يلتزم بالطابور ويصوت بـ"سيزا نبراوي" في التجمع

بالفيديو| وزير التجارة يلتزم بالطابور ويصوت بـ"سيزا نبراوي" في التجمع
تأخر فتح لجنة واحدة في الدقهلية بسبب تأخير القاضي

تأخر فتح لجنة واحدة في الدقهلية بسبب تأخير القاضي
بالصور| "الرئاسة": السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

بالصور| "الرئاسة": السيسي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
رئيسة لجنة "محمد كريم" بالإسكندرية: لا يوجد مندوب للمرشح موسى مصطفى

رئيسة لجنة "محمد كريم" بالإسكندرية: لا يوجد مندوب للمرشح موسى مصطفى
محافظ البحر الأحمر: انتظام العملية الانتخابية ولا تأخير في فتح اللجان

محافظ البحر الأحمر: انتظام العملية الانتخابية ولا تأخير في فتح اللجان
مصطفى بكري: صوتي للرئيس السيسي.. والشعب المصري سيبهر العالم

مصطفى بكري: صوتي للرئيس السيسي.. والشعب المصري سيبهر العالم
إقبال على التصويت في مدرسة "محمد فريد" بشبرا

إقبال على التصويت في مدرسة "محمد فريد" بشبرا
القمص سمعان يدلي بصوته في مدرسة الجبرتي بمنشأة ناصر

القمص سمعان يدلي بصوته في مدرسة الجبرتي بمنشأة ناصر
شعبة المواد الغذائية: توقعات بزيادة المبيعات خلال أيام الانتخابات

شعبة المواد الغذائية: توقعات بزيادة المبيعات خلال أيام الانتخابات
توافد الناخبين بالغربية على لجان الاقتراع وسط تشديدات أمنية

توافد الناخبين بالغربية على لجان الاقتراع وسط تشديدات أمنية
توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لجنة مدرسة "رجاك" بالغردقة

توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في لجنة مدرسة "رجاك" بالغردقة
أحمد بدير: الانتخابات احتفالية.. ومتوقع ناس كتير ترقص قدام اللجان

أحمد بدير: الانتخابات احتفالية.. ومتوقع ناس كتير ترقص قدام اللجان
رئيس "النواب" يدلي بصوته في الجامعة العمالية بمدينة نصر

رئيس "النواب" يدلي بصوته في الجامعة العمالية بمدينة نصر
البابا تواضروس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

البابا تواضروس يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
إقبال متوسط أمام لجان مدرسة الشهيد أشرف عبدالفتاح بمدينة نصر

إقبال متوسط أمام لجان مدرسة الشهيد أشرف عبدالفتاح بمدينة نصر
إجراءت أمنية مشددة بمحيط اللجان ببني سويف تزامنا مع بدء التصويت

إجراءت أمنية مشددة بمحيط اللجان ببني سويف تزامنا مع بدء التصويت
مدير الكرة بالأهلي يدلي بصوته بـ"السياحية الأولى" في أكتوبر: واجب وطني

مدير الكرة بالأهلي يدلي بصوته بـ"السياحية الأولى" في أكتوبر: واجب وطني
العشرات في طابور أمام مدرسة "مصطفی کامل" بالأزبکیة

العشرات في طابور أمام مدرسة "مصطفی کامل" بالأزبکیة
السكة الحديد: القطارات منتظمة تزامنا مع أول أيام الانتخابات الرئاسية

السكة الحديد: القطارات منتظمة تزامنا مع أول أيام الانتخابات الرئاسية
"كلنا معاك من أجل مصر": حشود المعادي تعطي صورة مشرفة للانتخابات

"كلنا معاك من أجل مصر": حشود المعادي تعطي صورة مشرفة للانتخابات
هدوء تام بمدرسة عابدين منذ بدء التصويت في الانتخابات

هدوء تام بمدرسة عابدين منذ بدء التصويت في الانتخابات
بالفيديو| نادية الجندي: أنا نازلة انتخب..وأجلت عيد ميلادي لبعد التصويت

بالفيديو| نادية الجندي: أنا نازلة انتخب..وأجلت عيد ميلادي لبعد التصويت
مصدر: تعطل فتح 30 لجنة في المنوفية بسبب تأخر القضاة

مصدر: تعطل فتح 30 لجنة في المنوفية بسبب تأخر القضاة
بالفيديو| السيدات وكبار السن يتوافدون على لجان الاقتراع في المحافظات

بالفيديو| السيدات وكبار السن يتوافدون على لجان الاقتراع في المحافظات
إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان الانتخابية في المنيا

إجراءات أمنية مشددة أمام اللجان الانتخابية في المنيا
إجراءات مشددة لتأمين انتخابات الرئاسة في البحيرة

إجراءات مشددة لتأمين انتخابات الرئاسة في البحيرة
محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية لسير العملية الانتخابية

محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية لسير العملية الانتخابية
توافد الناخبين من كبار السن للتصويت بمدرسة السرايات بالوايلي

توافد الناخبين من كبار السن للتصويت بمدرسة السرايات بالوايلي
المواطنون يتوافدون على لجان أبو النمرس ومنيل شيحة في الجيزة للتصويت

المواطنون يتوافدون على لجان أبو النمرس ومنيل شيحة في الجيزة للتصويت
تأخر فتح لجان مدرسة "النصر الابتدائية" في الدقهلية 30 دقيقة

تأخر فتح لجان مدرسة "النصر الابتدائية" في الدقهلية 30 دقيقة
فتح باب لجان "السلام والنهضة" أمام المواطنين.. ورمضان: بدأت في موعدها

فتح باب لجان "السلام والنهضة" أمام المواطنين.. ورمضان: بدأت في موعدها
طوابير للناخبين أمام لجنة مدرسة الميناء في الغردقة

طوابير للناخبين أمام لجنة مدرسة الميناء في الغردقة
لبلبة في طريقها للتصويت: "مبسوطة وحاسة إني بحضن مصر"

لبلبة في طريقها للتصويت: "مبسوطة وحاسة إني بحضن مصر"
عشرات الناخبين يتوافدون على "المسلة" في المطرية للتصويت

عشرات الناخبين يتوافدون على "المسلة" في المطرية للتصويت
بالصور| وزير الري من أمام اللجنة الانتخابية: اليوم فرحة لمصر والمصريين

بالصور| وزير الري من أمام اللجنة الانتخابية: اليوم فرحة لمصر والمصريين
رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في جاردن سيتي

رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في جاردن سيتي
"الوطنية" تخصص رقم 19826 لتلقي الشكاوى الانتخابية

"الوطنية" تخصص رقم 19826 لتلقي الشكاوى الانتخابية
رئيس محكمة البحر الأحمر: لجان المحافظة فتحت في مواعيدها دون تأخير

رئيس محكمة البحر الأحمر: لجان المحافظة فتحت في مواعيدها دون تأخير
أهالي العياط وأطفيح يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية

أهالي العياط وأطفيح يبدأون التصويت في الانتخابات الرئاسية
بالصور| ناخبات لجنة السيسي: نفسنا نصبح على الريس

بالصور| ناخبات لجنة السيسي: نفسنا نصبح على الريس
وزيرا "قطاع الأعمال" و"البيئة" يدليان بصوتيهما في المعادي

وزيرا "قطاع الأعمال" و"البيئة" يدليان بصوتيهما في المعادي
محافظ المنيا "يترأس" غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

محافظ المنيا "يترأس" غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية
تأخر عملية التصويت في لجنتي الجبرتي وجمال عبد الناصر في منشأة ناصر

تأخر عملية التصويت في لجنتي الجبرتي وجمال عبد الناصر في منشأة ناصر
"سيزا نبرواي" التجمع الخامس تفتح أبوابها أمام الناخبين

"سيزا نبرواي" التجمع الخامس تفتح أبوابها أمام الناخبين
محافظ البحر الأحمر يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

محافظ البحر الأحمر يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات
محافظ بورسعيد يترأس غرفة عمليات الانتخابات تزامنا مع بدء التصويت

محافظ بورسعيد يترأس غرفة عمليات الانتخابات تزامنا مع بدء التصويت
بدء عملية التصويت بشبرا الخيمة.. و"الأمن" ينظم دخول الناخبين

بدء عملية التصويت بشبرا الخيمة.. و"الأمن" ينظم دخول الناخبين
الناخبون يتوافدون على لجان الحوامدية والبدرشين في الجيزة للتصويت

الناخبون يتوافدون على لجان الحوامدية والبدرشين في الجيزة للتصويت
توافد الناخبين على لجان انتخابات المعادي ودار السلام

توافد الناخبين على لجان انتخابات المعادي ودار السلام
"حاملة لباقات ورود".. الأم ليزا: "كنت عايزة أهديهم للريس كأطهر هدية"

"حاملة لباقات ورود".. الأم ليزا: "كنت عايزة أهديهم للريس كأطهر هدية"
توافد الناخبين على صناديق الاقتراع بالإسكندرية

توافد الناخبين على صناديق الاقتراع بالإسكندرية
طوارئ بـ"مفرقعات الشرقية" مع بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية

طوارئ بـ"مفرقعات الشرقية" مع بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية
المواطنون يتوافدون على لجان السلام والنهضة.. وأتوبيسات تقل الناخبين

المواطنون يتوافدون على لجان السلام والنهضة.. وأتوبيسات تقل الناخبين
قبل فتح اللجنة .. "الحاجة سعدية" على عكاز وكرسي: طول ما عندي نفس هنتخب

قبل فتح اللجنة .. "الحاجة سعدية" على عكاز وكرسي: طول ما عندي نفس هنتخب
سيارات تجوب شوارع بورسعيد لإذاعة أغان وطنية لحث المواطنين على التصويت

سيارات تجوب شوارع بورسعيد لإذاعة أغان وطنية لحث المواطنين على التصويت
إقبال شديد على لجنة الجبرتي بحي منشأة ناصر

إقبال شديد على لجنة الجبرتي بحي منشأة ناصر
بالصور| توافد الناخبين على لجان الاقتراع في دمياط للتصويت بـ"الرئاسية"

بالصور| توافد الناخبين على لجان الاقتراع في دمياط للتصويت بـ"الرئاسية"
"عمليات الوزراء" تخصص رقما لتلقي الشكاوى في الانتخابات الرئاسية

"عمليات الوزراء" تخصص رقما لتلقي الشكاوى في الانتخابات الرئاسية
دوريات أمنية تجوب شوارع دمياط لتأمين اللجان الانتخابية

دوريات أمنية تجوب شوارع دمياط لتأمين اللجان الانتخابية
بالصور| وزير الصناعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة

بالصور| وزير الصناعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة
استنفار أمني بالشرقية تزامنا مع بدء ماراثون انتخابات الرئاسة

استنفار أمني بالشرقية تزامنا مع بدء ماراثون انتخابات الرئاسة
بالصور| المواطنون يصطفون أمام لجان مصر الجديدة: "مصر اليوم في عيد"

بالصور| المواطنون يصطفون أمام لجان مصر الجديدة: "مصر اليوم في عيد"
وصول القضاة وتوافد المواطنين للجان الانتخابية في السويس

وصول القضاة وتوافد المواطنين للجان الانتخابية في السويس
تأخر فتح لجان قرية ميت العامل في الدقهلية

تأخر فتح لجان قرية ميت العامل في الدقهلية
عاجل| أبناء الرئيس يصوتون بمدرسة الشهيد "مصطفى عميرة"

عاجل| أبناء الرئيس يصوتون بمدرسة الشهيد "مصطفى عميرة"
محافظ البحيرة: نتواصل مع "العليا للانتخابات" عبر "فيديو كونفرانس"

محافظ البحيرة: نتواصل مع "العليا للانتخابات" عبر "فيديو كونفرانس"
بالصور| توافد المواطنين على لجان السبتية للتصويت بالانتخابات الرئاسية

بالصور| توافد المواطنين على لجان السبتية للتصويت بالانتخابات الرئاسية
بأعلام مصر.. العشرات يتوافدون على لجان 15 مايو بالقاهرة

بأعلام مصر.. العشرات يتوافدون على لجان 15 مايو بالقاهرة
وزير الزراعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالهرم

وزير الزراعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالهرم
بدء العملية الانتخابية بلجان السيدة زينب

بدء العملية الانتخابية بلجان السيدة زينب
العشرات أمام معهد المنصورة الأزهري للإدلاء بأصواتهم

العشرات أمام معهد المنصورة الأزهري للإدلاء بأصواتهم
الأغاني الوطنية تستقبل الناخبين أمام "طبري الحجاز".. وتوافد نسائي كبير

الأغاني الوطنية تستقبل الناخبين أمام "طبري الحجاز".. وتوافد نسائي كبير
المواطنون يتوافدون على لجان الدقهلية للإدلاء بأصواتهم

المواطنون يتوافدون على لجان الدقهلية للإدلاء بأصواتهم
انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة لتأمين لجان الانتخابات بالغربية

انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة لتأمين لجان الانتخابات بالغربية
إقبال المواطنين على لجان فيصل والهرم للإدلاء بأصواتهم

إقبال المواطنين على لجان فيصل والهرم للإدلاء بأصواتهم
"المترو": انتظام الحركة بالخطوط الثلاثة مع انطلاق ماراثون الانتخابات

"المترو": انتظام الحركة بالخطوط الثلاثة مع انطلاق ماراثون الانتخابات
والدة الشهيد "عميرة" لـ"الوطن": سعيدة بتصويت الرئيس بـ"مدرسة ابني"

والدة الشهيد "عميرة" لـ"الوطن": سعيدة بتصويت الرئيس بـ"مدرسة ابني"
توافد الناخبين بأسيوط على لجان الاقتراع للتصويت

توافد الناخبين بأسيوط على لجان الاقتراع للتصويت
أجواء احتفالية أمام لجنة مدرسة الأقباط بشبرا

أجواء احتفالية أمام لجنة مدرسة الأقباط بشبرا
"رقص وأغاني" بميدان التحرير في أول أيام الانتخابات الرئاسية

"رقص وأغاني" بميدان التحرير في أول أيام الانتخابات الرئاسية
إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية في البحر الأحمر

إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية في البحر الأحمر
تشديدات أمنية مكثفة أمام لجان المعادي ودار السلام

تشديدات أمنية مكثفة أمام لجان المعادي ودار السلام
الناخبون يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالبحيرة

الناخبون يتوافدون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بالبحيرة
تكثيف أمني أمام لجان منشأة ناصر وسط أجواء هادئة

تكثيف أمني أمام لجان منشأة ناصر وسط أجواء هادئة
العشرات أمام اللجان الانتخابية بالعياط وأوسيم في الجيزة

العشرات أمام اللجان الانتخابية بالعياط وأوسيم في الجيزة
المواطنون يحتشدون أمام اللجان الانتخابية وسط انتظام الخدمات الأمنية

المواطنون يحتشدون أمام اللجان الانتخابية وسط انتظام الخدمات الأمنية
الكلاب البوليسية تنشط محيط اللجان بالمنصورة

الكلاب البوليسية تنشط محيط اللجان بالمنصورة
عاجل| قرينة الرئيس تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

عاجل| قرينة الرئيس تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة
بث مباشر| المصريون ينتخبون رئيسهم.. انطلاق السباق في جميع المحافظات

بث مباشر| المصريون ينتخبون رئيسهم.. انطلاق السباق في جميع المحافظات
"التضامن": غادة والي لن تدلي بصوتها اليوم وستحدد موعدا آخر

"التضامن": غادة والي لن تدلي بصوتها اليوم وستحدد موعدا آخر
توافد كبار السن والسيدات على لجان الانتخابات في الجيزة

توافد كبار السن والسيدات على لجان الانتخابات في الجيزة
عشرات الناخبين يتوافدون على اللجان الانتخابية بـ"أطفيح والصف" بالجيزة

عشرات الناخبين يتوافدون على اللجان الانتخابية بـ"أطفيح والصف" بالجيزة
محافظ البحر الأحمر يتفقد لجان الانتخابات ويتابع الحالة الأمنية

محافظ البحر الأحمر يتفقد لجان الانتخابات ويتابع الحالة الأمنية
توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في قنا

توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في قنا
توافد الناخبين على اللجان في أبوالنمرس والبدرشين

توافد الناخبين على اللجان في أبوالنمرس والبدرشين
مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة.. "لجنة الرؤساء"

مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة.. "لجنة الرؤساء"
طوابير التصويت بشبرا الخيمة: السيدات حضرن بكثافة باكرا للمشاركة

طوابير التصويت بشبرا الخيمة: السيدات حضرن بكثافة باكرا للمشاركة
لجان الجمالية تفتح أبوابها أمام الناخبين وإقبال ملحوظ من المواطنين

لجان الجمالية تفتح أبوابها أمام الناخبين وإقبال ملحوظ من المواطنين
بعد تصويت السيسي بها.. 10 معلومات عن مدرسة الشهيد مصطفى أبوعميرة

بعد تصويت السيسي بها.. 10 معلومات عن مدرسة الشهيد مصطفى أبوعميرة
محافظ البحيرة: مصر اليوم في عرس كبير

محافظ البحيرة: مصر اليوم في عرس كبير
لجنتان و3 أحداث انتخابية.. مناسبات أدلى فيها السيسي بصوته

لجنتان و3 أحداث انتخابية.. مناسبات أدلى فيها السيسي بصوته
بالفيديو| السيسي أول ناخب يدلي بصوته في الانتخابات.. ويصافح المسؤولين

بالفيديو| السيسي أول ناخب يدلي بصوته في الانتخابات.. ويصافح المسؤولين
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الأقصر

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الأقصر
بعد انطلاقها.. كيف تؤثر الأغاني على مشاركة المواطنين في الانتخابات؟

بعد انطلاقها.. كيف تؤثر الأغاني على مشاركة المواطنين في الانتخابات؟
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة جنوب سيناء

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة جنوب سيناء
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة شمال سيناء

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة شمال سيناء
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة كفر الشيخ

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة كفر الشيخ
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة مطروح

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة مطروح
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الشرقية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الشرقية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة دمياط

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة دمياط
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الوادي الجديد

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الوادي الجديد
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة البحر الأحمر

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة البحر الأحمر
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة أسوان

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة أسوان
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة بني سويف

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة بني سويف
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة قنا

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة قنا
اصطفاف الناخبين أمام لجان فيصل والهرم قبل فتح باب التصويت

اصطفاف الناخبين أمام لجان فيصل والهرم قبل فتح باب التصويت
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الإسماعيلية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الإسماعيلية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة البحيرة

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة البحيرة
بث مباشر| السيسي يدلي بصوته في الانتخابات

بث مباشر| السيسي يدلي بصوته في الانتخابات
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة المنوفية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة المنوفية
انتشار بائعي الأعلام بالإسماعيلية: الحمدلله على الرزق الممزوج بالوطنية

انتشار بائعي الأعلام بالإسماعيلية: الحمدلله على الرزق الممزوج بالوطنية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الغربية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الغربية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة سوهاج

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة سوهاج
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة القليوبية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة القليوبية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الدقهلية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الدقهلية
انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة وكردون أمني حول اللجان بالمنوفية

انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة وكردون أمني حول اللجان بالمنوفية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة أسيوط

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة أسيوط
حملة موسى تكشف لـ"الوطن" استعدادتها في أيام انتخابات الرئاسة

حملة موسى تكشف لـ"الوطن" استعدادتها في أيام انتخابات الرئاسة
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الإسكندرية

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الإسكندرية
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة القاهرة

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة القاهرة
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة المنيا

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة المنيا
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة بورسعيد

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة بورسعيد
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الفيوم

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الفيوم
فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الجيزة

فتح باب اللجان أمام المواطنين في محافظة الجيزة
توافد الناخبين على اللجان بالحوامدية وسط إجراءات أمنية مشددة

توافد الناخبين على اللجان بالحوامدية وسط إجراءات أمنية مشددة
عاجل| السيسي يدلي بصوته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة

عاجل| السيسي يدلي بصوته بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة
تواجد أمني مكثف أمام اللجان الانتخابية في كفر الشيخ

تواجد أمني مكثف أمام اللجان الانتخابية في كفر الشيخ
بالصور| مظلات واستراحات في انتظار الناخبين بالسيدة زينب

بالصور| مظلات واستراحات في انتظار الناخبين بالسيدة زينب
في لجان الوايلي.. ممرات مغطاة بأعلام مصر لحماية الناخبين من الشمس

في لجان الوايلي.. ممرات مغطاة بأعلام مصر لحماية الناخبين من الشمس
مراسلة "ON LIVE" بالإسماعيلية: تأمين خاص بالمجرى الملاحي لقناة السويس

مراسلة "ON LIVE" بالإسماعيلية: تأمين خاص بالمجرى الملاحي لقناة السويس
رئيس محكمة البحر الأحمر: 172 قاضيا تسلموا البطاقات الانتخابية

رئيس محكمة البحر الأحمر: 172 قاضيا تسلموا البطاقات الانتخابية
محافظ الجيزة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة محيط لجان الانتخابات

محافظ الجيزة يطالب رؤساء الأحياء بمتابعة محيط لجان الانتخابات
إجراءات أمنية مشددة بلجان أطفيح والعياط تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

إجراءات أمنية مشددة بلجان أطفيح والعياط تزامنا مع الانتخابات الرئاسية
مراسل ON LIVE: السيسي ومنصور وإسماعيل يصوتون بمصر الجديدة بعد التاسعة

مراسل ON LIVE: السيسي ومنصور وإسماعيل يصوتون بمصر الجديدة بعد التاسعة
إجازة رسمية في بعض المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية

إجازة رسمية في بعض المدارس بسبب الانتخابات الرئاسية
اليوم.. وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

اليوم.. وزير النقل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر
الجيش والشرطة يؤمِّنان لجان البدرشين تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

الجيش والشرطة يؤمِّنان لجان البدرشين تزامنا مع الانتخابات الرئاسية
سيارات تجوب شوارع الجيزة لإذاعة أغانٍ وطنية لحث المواطنين على التصويت

سيارات تجوب شوارع الجيزة لإذاعة أغانٍ وطنية لحث المواطنين على التصويت
اليوم.. انطلاق الانتخابات الرئاسية والتصويت في حماية الأمن

اليوم.. انطلاق الانتخابات الرئاسية والتصويت في حماية الأمن
قبل انطلاقها.. كيف استعدت وزارة الصحة للانتخابات الرئاسية؟

قبل انطلاقها.. كيف استعدت وزارة الصحة للانتخابات الرئاسية؟
القرموطي يحث المواطنين على التصويت في الانتخابات بتيشيرت "شارك"

القرموطي يحث المواطنين على التصويت في الانتخابات بتيشيرت "شارك"
بالصور| آخر الاستعدادات بالمدرسة التي ستشهد تصويت السيسي

بالصور| آخر الاستعدادات بالمدرسة التي ستشهد تصويت السيسي
لميس الحديدي: "عايزة أبقى رئيس جمهورية"

لميس الحديدي: "عايزة أبقى رئيس جمهورية"
عمال "كلنا معاك" يشاركون في الانتخابات الرئاسية ويجهزون غرف عمليات

عمال "كلنا معاك" يشاركون في الانتخابات الرئاسية ويجهزون غرف عمليات
ائتلاف "نزاهة": إنفاق الحملات غير الرسمية لمرشحي الرئاسة تجاوز الحدود

ائتلاف "نزاهة": إنفاق الحملات غير الرسمية لمرشحي الرئاسة تجاوز الحدود
مراقبون يوضحون تفاصيل الساعات الأخيرة لاستعدادتهم لمتابعة الانتخابات

مراقبون يوضحون تفاصيل الساعات الأخيرة لاستعدادتهم لمتابعة الانتخابات
نقيب الصحفيين: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى بالانتخابات الرئاسية

نقيب الصحفيين: غرفة عمليات لتلقي الشكاوى بالانتخابات الرئاسية
رئيس حي العمرانية يتفقد مقار اللجان الانتخابية.. ويؤكد: 79 لجنة بالحي

رئيس حي العمرانية يتفقد مقار اللجان الانتخابية.. ويؤكد: 79 لجنة بالحي
السويدي: على الشعب اختيار رئيس.. و"لو معجبوش يشيله بعد سنة"

السويدي: على الشعب اختيار رئيس.. و"لو معجبوش يشيله بعد سنة"
محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان الانتخابية وغرفة العمليات الرئيسية

محافظ الدقهلية يتفقد المقار واللجان الانتخابية وغرفة العمليات الرئيسية
نشرة انتخابات الرئاسة| الجيش والشرطة يؤمنان تحركات القضاة بالانتخابات

نشرة انتخابات الرئاسة| الجيش والشرطة يؤمنان تحركات القضاة بالانتخابات
والد شهيد: "بكرة عرس الأبطال.. هنقف قدام اللجان الانتخابية من الفجر"

والد شهيد: "بكرة عرس الأبطال.. هنقف قدام اللجان الانتخابية من الفجر"
"الدقهلية": تسكين القضاة المشرفين على الانتخابات في فنادق تسهيلا عليهم

"الدقهلية": تسكين القضاة المشرفين على الانتخابات في فنادق تسهيلا عليهم
والدة الشهيد شريف عمر: "بكرة هكون أول واحدة على باب اللجنة"

والدة الشهيد شريف عمر: "بكرة هكون أول واحدة على باب اللجنة"
والد الشهيد شريف عمر: "بكرة هتكون أعظم انتخابات في تاريخ مصر"

والد الشهيد شريف عمر: "بكرة هتكون أعظم انتخابات في تاريخ مصر"
أهالي حلايب وشلاتين قبل بدء التصويت: المدينة اتغيرت ولازم ننزل ونشارك

أهالي حلايب وشلاتين قبل بدء التصويت: المدينة اتغيرت ولازم ننزل ونشارك
محافظ المنيا يتفقد المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات النهائية

محافظ المنيا يتفقد المقرات الانتخابية ويتابع التجهيزات النهائية
"المترو": الدفع بـ14 قطارا إضافيا تزامنا مع الانتخابات الرئاسية

"المترو": الدفع بـ14 قطارا إضافيا تزامنا مع الانتخابات الرئاسية
خبير نظم انتخابية: "الهيئة الوطنية" تسعى لتقليل كثافة الطوابير باللجان

خبير نظم انتخابية: "الهيئة الوطنية" تسعى لتقليل كثافة الطوابير باللجان
"الشباب المصري" يبدأ تفعيل غرف العمليات الفرعية لمتابعة الانتخابات

"الشباب المصري" يبدأ تفعيل غرف العمليات الفرعية لمتابعة الانتخابات
هل يحق للسجناء الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة؟

هل يحق للسجناء الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة؟
"معاك من أجل مصر" بأسيوط تشكل غرفة عمليات استعدادا للانتخابات الرئاسية

"معاك من أجل مصر" بأسيوط تشكل غرفة عمليات استعدادا للانتخابات الرئاسية
"الوطنية للانتخابات" تحذر من تصوير بطاقات الاقتراع

"الوطنية للانتخابات" تحذر من تصوير بطاقات الاقتراع
بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية

بالأسماء والعناوين| خريطة لجان تصويت المشاهير في الانتخابات الرئاسية
مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات

مدير "رأس سدر التعليمة" يتفقد المراكز الانتخابية لمتابعة الاستعدادات
محافظ البحيرة: مكافأة القرى الأكثر تصويتا بحل مشاكل "المياه والصرف"

محافظ البحيرة: مكافأة القرى الأكثر تصويتا بحل مشاكل "المياه والصرف"
محافظ الإسماعيلية: طبيب وممرضة في كل لجنة انتخابية بالمحافظة

محافظ الإسماعيلية: طبيب وممرضة في كل لجنة انتخابية بالمحافظة
804 لجان انتخابية فى مدارس بأسماء الشهداء.. حتى لا ننساهم

804 لجان انتخابية فى مدارس بأسماء الشهداء.. حتى لا ننساهم
"الوطنية للانتخابات": الدعاية أمام اللجان الانتخابية "ممنوعة"

"الوطنية للانتخابات": الدعاية أمام اللجان الانتخابية "ممنوعة"
تفاصيل استعدادات القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية

تفاصيل استعدادات القضاة للإشراف على الانتخابات الرئاسية
"الصحة": إخلاء 30%من غرف الرعاية المركزة استعدادا للانتخابات

"الصحة": إخلاء 30%من غرف الرعاية المركزة استعدادا للانتخابات
أحمد موسى يطلق هاشتاج "نازلين نكمل المشوار": "عشان حق الشهداء من 2011"

أحمد موسى يطلق هاشتاج "نازلين نكمل المشوار": "عشان حق الشهداء من 2011"
597 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في كفر الشيخ

597 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في كفر الشيخ
"النيابة الإدارية": يحق للناخب التصويت ببطاقة مُنتهية

"النيابة الإدارية": يحق للناخب التصويت ببطاقة مُنتهية
وزير الصحة: تفعيل جميع مستشفيات الإحالة خلال فترة الانتخابات الرئاسية

وزير الصحة: تفعيل جميع مستشفيات الإحالة خلال فترة الانتخابات الرئاسية
وزير الصحة عن الانتخابات الرئاسية: "ستكون من أسعد أيام مصر"

وزير الصحة عن الانتخابات الرئاسية: "ستكون من أسعد أيام مصر"
812 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في البحيرة

812 قاضيا يشرفون على انتخابات الرئاسة في البحيرة
محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية

محافظ دمياط يتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال الانتخابات الرئاسية
مكرم محمد أحمد يصوت صباح غد بمدرسة الرشيد القومية بمدينة نصر

مكرم محمد أحمد يصوت صباح غد بمدرسة الرشيد القومية بمدينة نصر
محافظ بورسعيد: 5 لجان ببورسعيد تستعد للانتخابات الرئاسية.. غدا

محافظ بورسعيد: 5 لجان ببورسعيد تستعد للانتخابات الرئاسية.. غدا
محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات

محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات
وزير الصحة يترأس غرفة طوارئ لمتابعة التأمين الطبي لانتخابات الرئاسة

وزير الصحة يترأس غرفة طوارئ لمتابعة التأمين الطبي لانتخابات الرئاسة
بالصور| "كلنا معاك" في الغربية: لجان شبابية لمساعدة كبار السن في الانتخابات

بالصور| "كلنا معاك" في الغربية: لجان شبابية لمساعدة كبار السن في الانتخابات
الليلة.. آخر حلقات برنامج "الطريق إلى الاتحادية" على "on live"

الليلة.. آخر حلقات برنامج "الطريق إلى الاتحادية" على "on live"
جامعة بني سويف تنظم احتفالية لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات

جامعة بني سويف تنظم احتفالية لحث الشباب على المشاركة في الانتخابات
رئيس "الوطنية": نتعهد بنزاهة انتخابات الرئاسة وحماية إرادة المصريين

رئيس "الوطنية": نتعهد بنزاهة انتخابات الرئاسة وحماية إرادة المصريين
لجنة السيسي الانتخابية.. من هو الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة؟

لجنة السيسي الانتخابية.. من هو الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة؟
"الوطنية للانتخابات": أنهينا جميع الإجراءات الخاصة بـ"الرئاسية"

"الوطنية للانتخابات": أنهينا جميع الإجراءات الخاصة بـ"الرئاسية"
رئيس حزب المحافظين: انتخابات الرئاسة من أسس رسم طريق الديمقراطية

رئيس حزب المحافظين: انتخابات الرئاسة من أسس رسم طريق الديمقراطية
غدا.. وزير الاتصالات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمقطم

غدا.. وزير الاتصالات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالمقطم
441 ألف ناخب لهم حق التصويت بالسويس

441 ألف ناخب لهم حق التصويت بالسويس
نادي "قضايا الدولة": الإرهاب لن يمنعنا عن إتمام الاستحقاق الانتخابي

نادي "قضايا الدولة": الإرهاب لن يمنعنا عن إتمام الاستحقاق الانتخابي
القوات المسلحة تتسلم المقرات الانتخابية بجنوب سيناء وتجري المسح الأولي

القوات المسلحة تتسلم المقرات الانتخابية بجنوب سيناء وتجري المسح الأولي
محافظ البحيرة: غرفة عمليات للصحفيين والإعلاميين بـانتخابات الرئاسة

محافظ البحيرة: غرفة عمليات للصحفيين والإعلاميين بـانتخابات الرئاسة
تجهيز 69 نقطة إسعاف استعدادا للانتخابات الرئاسية بالشرقية

تجهيز 69 نقطة إسعاف استعدادا للانتخابات الرئاسية بالشرقية
قائد الفرقة السادسة يتابع تأمين اللجان بالشرقية

قائد الفرقة السادسة يتابع تأمين اللجان بالشرقية
من الشوارع للبيوت.. سيناء تستعد للانتخابات بالأعلام ولافتات "تحيا مصر"

من الشوارع للبيوت.. سيناء تستعد للانتخابات بالأعلام ولافتات "تحيا مصر"
محافظ البحيرة تناقش آخر الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

محافظ البحيرة تناقش آخر الاستعدادات لانتخابات الرئاسة
بالفيديو| "الدفاع" و"الداخلية" تتسلمان لجان "الانتخابات الرئاسية"

بالفيديو| "الدفاع" و"الداخلية" تتسلمان لجان "الانتخابات الرئاسية"
محافظ الشرقية يتابع أعمال غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية

محافظ الشرقية يتابع أعمال غرفة متابعة الانتخابات الرئاسية
محافظ أسيوط والقيادات الأمنية يتفقدون غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية 

محافظ أسيوط والقيادات الأمنية يتفقدون غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية 
مدير أمن القليوبية يتفقد قوات تأمين الانتخابات الرئاسية

مدير أمن القليوبية يتفقد قوات تأمين الانتخابات الرئاسية
محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية

محافظ أسيوط يلتقي رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية
دهب تستعد لانتخابات الرئاسة والجيش يتسلم المقرات

دهب تستعد لانتخابات الرئاسة والجيش يتسلم المقرات
محافظ بني سويف يلتقي قيادات الجيش لمتابعة الاستعدادات الانتخابية

محافظ بني سويف يلتقي قيادات الجيش لمتابعة الاستعدادات الانتخابية
مندوب حملة السيسي بنيويورك: الانتخابات أعادت الروح للجالية المصرية

مندوب حملة السيسي بنيويورك: الانتخابات أعادت الروح للجالية المصرية
"ماتقولش صوتي مش مؤثر" مبادرة لـ"المحافظين" للتشجيع على التصويت

"ماتقولش صوتي مش مؤثر" مبادرة لـ"المحافظين" للتشجيع على التصويت
"كلنا معاك" بأسوان تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة

"كلنا معاك" بأسوان تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة
أسقف بني سويف: "حذاري من مقولة الانتخابات محسومة"

أسقف بني سويف: "حذاري من مقولة الانتخابات محسومة"
رؤساء المراكز في الدقهلية يضعون اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات

رؤساء المراكز في الدقهلية يضعون اللمسات الأخيرة قبل انطلاق الانتخابات
باهي: التعليم يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

باهي: التعليم يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات
بالفيديو| إجابات وإرشادات.. تشجيع "الوزراء" للتصويت بانتخابات الرئاسة

بالفيديو| إجابات وإرشادات.. تشجيع "الوزراء" للتصويت بانتخابات الرئاسة
قبل فتح أبوابها.. أشياء يجب اصطحابها عند الذهاب للتصويت في الانتخابات

قبل فتح أبوابها.. أشياء يجب اصطحابها عند الذهاب للتصويت في الانتخابات
نادي قضاة مجلس الدولة: راعينا أعداد القضاة وفقا للجان الانتخابية

نادي قضاة مجلس الدولة: راعينا أعداد القضاة وفقا للجان الانتخابية
"مصر السلام": رفع حالة الطوارئ بغرف عمليات متابعة الانتخابات

"مصر السلام": رفع حالة الطوارئ بغرف عمليات متابعة الانتخابات
حملة شعبية في "بني هلال" لإرشاد الناخبين خلال التصويت بأسوان

حملة شعبية في "بني هلال" لإرشاد الناخبين خلال التصويت بأسوان
"إسعاف الغربية": الدفع بـ122 سيارة استعدادا لطوارئ الانتخابات الرئاسية

"إسعاف الغربية": الدفع بـ122 سيارة استعدادا لطوارئ الانتخابات الرئاسية
منح عمال "القابضة للسياحة" إجازة نصف يوم لتيسير إجراءات التصويت

منح عمال "القابضة للسياحة" إجازة نصف يوم لتيسير إجراءات التصويت
الوطنية للانتخابات: حرصنا على مشاركة المنظمات الدولية لمتابعة الرئاسية

الوطنية للانتخابات: حرصنا على مشاركة المنظمات الدولية لمتابعة الرئاسية
"السويدي": توفير وسائل مواصلات للعاملين لتيسير إجراءات التصويت

"السويدي": توفير وسائل مواصلات للعاملين لتيسير إجراءات التصويت
"كهرباء الإسكندرية" ترفع درجة الطوارئ تزاما مع الانتخابات الرئاسية

"كهرباء الإسكندرية" ترفع درجة الطوارئ تزاما مع الانتخابات الرئاسية
"المؤتمر" يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

"المؤتمر" يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية
مدير أمن الإسكندرية يتفقد الإجراءات التأمينة لانتخابات الرئاسة

مدير أمن الإسكندرية يتفقد الإجراءات التأمينة لانتخابات الرئاسة
"المصرية لحقوق الإنسان" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

"المصرية لحقوق الإنسان" تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية
بالصور| مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان ويوجه القوات بضرورة اليقظة

بالصور| مدير أمن الجيزة يتفقد اللجان ويوجه القوات بضرورة اليقظة
غدا.. "الدولي للإعلام" يدعو للاحتشاد أمام صناديق الانتخاب

غدا.. "الدولي للإعلام" يدعو للاحتشاد أمام صناديق الانتخاب
"خميس" يتبرع بمليون جنيه للقريتين الأكثر مشاركة وتصويتا في "بلبيس"

"خميس" يتبرع بمليون جنيه للقريتين الأكثر مشاركة وتصويتا في "بلبيس"
بالصور| الأمن يتسلم لجان الانتخابات الرئاسية في أسوان

بالصور| الأمن يتسلم لجان الانتخابات الرئاسية في أسوان
وصول القضاة المشرفين على الانتخابات بجنوب سيناء

وصول القضاة المشرفين على الانتخابات بجنوب سيناء
"الجريدة الرسمية" تنشر 5 قرارات لرئيس "الوطنية للانتخابات"

"الجريدة الرسمية" تنشر 5 قرارات لرئيس "الوطنية للانتخابات"
فرق موسيقية تطوف شوارع بورسعيد خلال انتخابات الرئاسة

فرق موسيقية تطوف شوارع بورسعيد خلال انتخابات الرئاسة
"الصحة" تحذر قياداتها: عدم الالتزام بخطة التأمين يتبعه إجراءات قانونية

"الصحة" تحذر قياداتها: عدم الالتزام بخطة التأمين يتبعه إجراءات قانونية
"الصحة": إضافة محور جديد لخطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية

"الصحة": إضافة محور جديد لخطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية
إعلان الطوارئ بـ"صحة بورسعيد" وغرفة عمليات على مدار اليوم

إعلان الطوارئ بـ"صحة بورسعيد" وغرفة عمليات على مدار اليوم
"أوقاف الإسكندرية" تقيم ندوات بأيام الانتخابات لتبصرة المواطنين

"أوقاف الإسكندرية" تقيم ندوات بأيام الانتخابات لتبصرة المواطنين
بالصور| وصول قوات التأمين إلى جميع اللجان الانتخابية في المنوفية

بالصور| وصول قوات التأمين إلى جميع اللجان الانتخابية في المنوفية
سكرتير عام المنوفية يتابع فعاليات مبادرة "اعرف لجنتك" قبل الانتخابات

سكرتير عام المنوفية يتابع فعاليات مبادرة "اعرف لجنتك" قبل الانتخابات
موسى مصطفى: عندي أمل في الفوز وأتمنى الحصول على 50% من الأصوات

موسى مصطفى: عندي أمل في الفوز وأتمنى الحصول على 50% من الأصوات
بالصور| "أمن دمياط" يرفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات الرئاسة

بالصور| "أمن دمياط" يرفع حالة الطوارئ استعدادا لانتخابات الرئاسة
غدا.. "الجندي" يتابع سير الانتخابات من غرفة عمليات "التنمية المحلية"

غدا.. "الجندي" يتابع سير الانتخابات من غرفة عمليات "التنمية المحلية"
"حب الوطن" ينقل كبار السن عبر "أوتوبيسات" لمقار اللجان الانتخابية

"حب الوطن" ينقل كبار السن عبر "أوتوبيسات" لمقار اللجان الانتخابية
صور| بأيدي طلابها.. مدرسة بئر العبد الابتدائية تتزين لاستقبال الناخبين

صور| بأيدي طلابها.. مدرسة بئر العبد الابتدائية تتزين لاستقبال الناخبين
رئيس "العربية للاستدامة" يدعو المواطنين للمشاركة بكثافة في الانتخابات

رئيس "العربية للاستدامة" يدعو المواطنين للمشاركة بكثافة في الانتخابات
"تعليم القليوبية" ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لـ"الرئاسية"

"تعليم القليوبية" ترفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا لـ"الرئاسية"
"الصحة": 71 مستشفى كبرى جاهزة لاستقبال أي طوارئ خلال الانتخابات

"الصحة": 71 مستشفى كبرى جاهزة لاستقبال أي طوارئ خلال الانتخابات
حملات لإزالة الإشغالات من أمام مقار اللجان الانتخابية بأسيوط

حملات لإزالة الإشغالات من أمام مقار اللجان الانتخابية بأسيوط
محافظ أسيوط: انتهاء كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

محافظ أسيوط: انتهاء كافة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية
"التعليم العالي": نصف يوم إجازة للعاملين بالجامعات للتصويت بالانتخابات

"التعليم العالي": نصف يوم إجازة للعاملين بالجامعات للتصويت بالانتخابات
البابا تواضروس: صوتك الذي تزرعه بالانتخاب ستجنيه ثمارا لحياتك ومستقبلك

البابا تواضروس: صوتك الذي تزرعه بالانتخاب ستجنيه ثمارا لحياتك ومستقبلك
"الصحة": سيارة إسعاف لكل 7 لجان انتخابية.. 10 كـ"احتياطي" لكل محافظة

"الصحة": سيارة إسعاف لكل 7 لجان انتخابية.. 10 كـ"احتياطي" لكل محافظة
غدا.. وزير قطاع الأعمال يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة في المعادي

غدا.. وزير قطاع الأعمال يدلي بصوته بانتخابات الرئاسة في المعادي
مديرية أمن القاهرة تتسلم المقار الانتخابية وتلغي إجازات العاملين بها

مديرية أمن القاهرة تتسلم المقار الانتخابية وتلغي إجازات العاملين بها
"الحماية المدنية" بقنا تفحص 280 لجنة انتخابية من أصل 359

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