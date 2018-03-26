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الوطن

الناخبون يتوافدون على لجان منشأة ناصر منتظرين فتح اللجان للتصويت

منذ 16 دقيقة
كتب: هشام حجي
الناخبون يتوافدون على لجان منشأة ناصر منتظرين فتح اللجان للتصويت

توافد المواطنون أمام لجنة مدرسة الجبرتي بمنشأة ناصر قبل انتهاء فترة الإستراحة

شهدت لجنة مدرسة الجبرتي بمنشأة ناصر، إقبالًا مكثفا من قبل الناخبين، للإدلاء بأصواتهم، قبل انتهاء فترة الاستراحة، والتي من المقرر أن تنتهي في الرابعة عصرا.

انطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفًا و620 قاضيًا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

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