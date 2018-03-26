"الوزراء": المنوفية وشمال سيناء الأكثر إقبالا بالانتخابات الرئاسية

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض المواطنين أعدوا مسيرات شعبية ترحيبًا بالعملية الانتخابية وهذا شيء حضاري على حد وصفه، موضحًا أن محافظات المنوفية والأقصر وشمال سيناء، كانت الأكثر إقبالًا على الانتخابات.

وأضاف سلطان، خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أن إقبال المواطنين على الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية بعد العملية الإرهابية الأخيرة هو تحدٍ للإرهاب.

وانطلقت، اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو