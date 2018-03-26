وكيل "النواب": السيدات غيرن المشهد الانتخابي.. وكل صوت "بيحيي شهيد"

أشاد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بموقف المصريين في الخارج من الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المشهد كان مشرفا، والسيدات غيرن من المشهد الانتخابي.

وشدد وهدان، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على ضرورة أن يعي الشباب قيمة المشاركة الوطنية، ويلفظ دعوات المقاطعة والتخويف والإرهاب، موجها التحية لأهالي شمال سيناء الوطنيين، الذين أثبتوا جسارتهم وقوتهم أمام تهديدات الإرهاب.

وتابع: "على كل مصري التصويت في الانتخابات، كل صوت بيحطه مواطن بيحيي بيه شهيد".

وانطلقت اليوم، الانتخابات الرئاسية، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام. ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات. وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.