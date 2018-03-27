رئيس لجنة بالبحيرة يخرج بسجل التوقيع لسيدة مريضة لتمكينها من الانتخاب

أثار موقف إنساني لرئيس لجنة رقم 78 بقرية "قادوس" التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إعجاب وتقدير الناخبين، حينما خرج من اللجنة ومعه سجل توقيع الناخبين، لسيدة مريضة خارج اللجنة، لتمكينها من التوقيع في السجل والتصويت بانتخابات رئاسة الجمهورية، معتبرا أن التسهيل على الناخبين بخاصة المرضى وكبار السن، واجب من أجل مصر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.