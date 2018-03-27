"أم السيد" تصوت على عربية "كارو" بالدقهلية بسبب وزنها الزائد

حضرت "أم السيد الحمّار"، 65 عاما، من أطراف مدينة السنبلاوين بالدقهلية، على عربة "كارو" لوزنها الزائد، ولا تستطيع المشي بسببه وهي تحمل في يدها علم مصر، للإدلاء يصوتها في لجنة مدرسة الناصرية السنبلاوين.

وطلبت "أم السيد" من قوة تأمين اللجنة من إبلاغ رئيس اللجنة، بأنها لا يمكنها التحرك من علي العربة "الكارو" لآنها صعدت إليها بصعوبة بالغة.

وأبلغت قوت التأمين رئيس اللجنة، التي استجابت لطلب الناخبة، وخرجت لها ببطاقة التصويت ودفتر الأسماء، وأعلنت الناخبة أنها حضرت لتنتخب الرئس السيسي، وأدلت بصوتها وسلمته.

وعبرت "أم السيد" عن فرحتها الكبيرة بأنها أدلت بصوتها في الانتخابات، بعد اعتقادها بأنها لن تستطيع ذلك بسبب ظروفها الصحية التي تمنعها، وعندما علم ابنها برغبتها الكبيرة أحضر لها "الكارو"، لأنه لا يمكنها استقلال "توكتوك" أو سيارة عادية، بسبب وزنها.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.