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الوطن

موسكو تتوعد بالرد على تقليص عدد دبلوماسييها لدى بعثة "الناتو"

منذ 41 دقيقة
كتب: أ ش أ
موسكو تتوعد بالرد على تقليص عدد دبلوماسييها لدى بعثة "الناتو"

صورة أرشيفية

توعدت روسيا، قبل قليل، بالرد على تقليص عدد موظفي البعثة الدائمة لروسيا لدى حلف الناتو من 30 إلى 20 دبلوماسيا، وهو الإجراء الذي أعلنه أمين عام الحلف في وقت سابق اليوم، على خلفية قضية "تسميم" الجاسوس الروسي السابق المزدوج سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مدينة (سالزبوري) البريطانية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، عن مصدر بوزارة الخارجية الروسية، لم تسمه، القول "إن خطوة حلف شمال الأطلسي تقلص إمكانيات بدء الحوار بين موسكو والحلف..كانت هناك حاجة ملحة في مثل هذا الحوار، نظرا للوضع الحالي الصعب في مجال الأمن في أوروبا"، وقال إن موسكو تدرس مثل هذا الرد حاليا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتبرج أعلن - في وقت سابق اليوم - تقليص 10 دبلوماسيين من الممثلية الروسية لدى الحلف، مشددا على أن هذا القرار لن يغير من الالتزام باتباع الحوار السياسي، ولن يوقف أعمال التحضير لاجتماع روسيا مع الناتو.

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