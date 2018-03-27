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الوطن

مستثمر عقاري: المشروعات الكبيرة للدولة هدفها توسيع مساحة مصر العمرانية

منذ 9 دقيقة
كتب: جهاد عباس
مستثمر عقاري: المشروعات الكبيرة للدولة هدفها توسيع مساحة مصر العمرانية

مشروعات سكنية - ارشيف

قال هاني العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا القابضة للاستثمار العقاري، إن المشروعات الكبيرة التي تعدها الدولة حاليًا، تمثل مستهدف الدولة في التوسع بنسبة 12% من مساحة مصر، مشيرًا إلى أن مدن الجيل الرابع تحقق تنمية واستثمار.

وأضاف في تصريحات صحفية، "لدينا مشاركات في العاصمة الإدارية سواء في طرح الأول والثاني للأراضي"، مشيرا "كنت في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمدينة العلمين الجديدة، وافتخر بالتطور الكبير لهذة المدينة ومستقبلها، التي تستوعب 7 ملايين مواطن، وتمثل تنمية أفقية وصولا إلى مرسى مطروح وتوفر الاستدامة لمنطقة الساحل الشمالي".

وأكد "سنشارك في تنمية العلمين الجديدة، وننتظر طرح الأراض هناك، ولو اتبعنا نظام المشاركة مع الدولة سنعمل على 1000 فدان وإذ اتبعنا نظام الشراء سيكون 500 فدان".

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