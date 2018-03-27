"الحويطات" و"الصوالحة": مشاركتنا في الانتخابات واجب وطني

شاركت قبائل جنوب سيناء، بقوة في انتخابات الرئاسة، وظهرت المشاركة أمام اللجان الانتخابية وأثناء عمليات نقل وحشد الناخبين من الوديان والتجمعات البدوية البعيدة إلى اللجان للتصويت.

وأكد الشيخ عودة عفنان شيخ قبيلة الحويطات بطورسيناء إن أبناء سيناء، شاركوا جموع الشعب المصري هذا الحدث التاريخي إيمانًا منا بأن مستقبل مصر واستقرارها متوقف على المشاركة القوية في الانتخابات الحالية.

وأشاد الحويطي بدور البدو في المشاركة بقوة في النزول إلى صناديق الاقتراع لاختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المهندس سالم سمحان ابن قبيلة الصوالحة، إن قبيلة الصوالحة شاركت بقوة في اليوم الأول والثاني من الانتخابات وستشارك غدا لإنجاح هذا العرس الديموقراطي الذي يطلق عليه فرحة شعب برئيسها عبد الفتاح السيسي.