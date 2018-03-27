إغلاق لجان الاقتراع بالمنوفية

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة المنوفية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن عن غلق اللجان الانتخابية، بمراكز ومدن وقرى المحافظة في تمام الساعة التاسعه مساءً، وتأمين صناديق الاقتراع حتى بدء التصويت في اليوم الثالث.

كما أعلنت غرفة العمليات المركزية عن اتباع رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظة، الإجراءات الختامية لليوم الثاني من التصويت والمحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي أنه لا يجوز غلق اللجنة الفرعية قبل التاسعة حتى لو لم يكن هناك ناخبون، وإثبات رقم القفل البلاستيكي المسلسل بمحضر إجراءات اللجنة الفرعية، ويتم غلق اللجنة عن طريق رئيسها في حضور مندوب كل مرشح والمتابعين والمسؤل عن قوات تأمين اللجنة.

وأكد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، انتظام سير العملية الانتخابية أثناء فترة التصويت بنطاق المحافظة على أن تستأنف اللجان عملها غدًا في ذات المواعيد، كما أكد على أن الحالة الأمنية كانت مطمئنة إلى حد كبير، حيث شهدت محافظة المنوفية يومًا حافلا ومشاركة قوية، مضيفًا أن العملية الانتخابية بالمحافظة تسير بالشكل الذي يرضي جميع المصريين.