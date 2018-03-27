وزير التنمية المحلية: أهالي الريف أكثر حرصا على التصويت من الحضر

وقال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية يشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين، مضيفًا أن الإقبال في القرى أكثر من الإقبال في المدن، وأن أهالي الريف أكثر حرصًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من الحضر.

وأضاف الجندي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس"، :" نحن في عرس انتخابي له 3 أضلاع هما، الوطنية للانتخابات وعناصر التأمين من الشرطة والقوات المسلحة والمحافظات والمحليات، الذين قاموا بتجهيز مقار اللجان الانتخابية بكل وسائل الراحة".

وأشار إلى أن الوزارة وفرت للقضاة عشرات الآلاف من موظفي وزارة التنمية المحلية لمساعدتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.