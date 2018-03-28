محافظ الغربية: المصريون عبروا عن رفضهم للإرهاب بالمشاركة في الانتخابات

قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، إن المصريين أثبتوا للجميع من خلال مشاركتهم في التصويت خلال اليومين الأول والثاني من الانتخابات الرئاسية، أن مصر ترفض الإرهاب والفكر المتطرف، وأنها تملك رجالاً مخلصين للوطن، مشيرًا إلى أن تلك الانتخابات ممارسة حق المواطن القانوني والدستوري.

وأضاف المحافظ -في تصريح أمس الثلاثاء- أن المصريين أرسلوا رسالة قوية للعالم كله بأنهم يمارسون حقهم الدستوري بكل حرية وديمقراطية، مشيدًا بإقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.