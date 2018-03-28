وزير التنمية المحلية: لا توجد إحصائيات رسمية عن نسبة المشاركة حتى الآن

قال اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، إن محافظات الصعيد والوجه البحري سجلت أعلى نسبة تصويت في المشاركة الانتخابية، وأكد أنها ضربت أروع الأمثلة في الوطنية.

وأضاف الجندي، في مداخلته الهاتفية في برنامج الشارع المصري المذاع عبر فضائية "الصحة والجمال"، أنً مشاركة المواطنين في اليوم الثاني للانتخابات زادت بنسبة كبيرة عن اليوم الأول، وأنً المشاركة في الريف أكبر من الحضر.

وأوضح أن لا توجد إحصائيات رسمية حتى الآن عن نسبة المشاركة في الانتخابات، ولكنها تقديرية وعلينا أنً نلتزم بما تعلنه الهئية العليا للانتخابات.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.