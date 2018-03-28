نادي القضاة: لم نتلق أي شكوى بخصوص تأخير فتح اللجان

قدم المستشار رضا محمود، رئيس اللجنة الإعلامية لنادي القضاة، التحية لقضاة مصر الذين يشرفون على لجان الانتخابات، كما قدم الشكر للقوات المسلحة على الانضباط وحسن التعاون مع القضاة.

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر تقرر" المذاع عبر فضائية "دريم" أن نادي القضاة شكل غرفة عمليات منذ بداية الانتخابات، موضحا أن الغرفة لم تتلق أي شكوى من القضاة خلال أيام الانتخابات إلا في واقعتين.

وتابع أن الواقعة الأولى في اليوم الأول للانتخابات توفي أحد القضاة المشرفين على الانتخابات في حادث سير، بعد استلامه مظاريف اللجنة الانتخابية، وهو الوكيل أحمد جمال، كما تلقت الغرفة شكوى من أحد القضاة بسبب الإجهاد.

وأكد أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكوى بخصوص تأخير فتح اللجان الانتخابية.

وانطلقت أمس، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.