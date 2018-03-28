محافظ جنوب سيناء يلتقي عروسين مشاركين بالانتخابات.. ويعدهما بهدية خاصة

التقى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال تفقده مساء اليوم، للجنة مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية، في شرم الشيخ، بعروسين أصرا على الإدلاء بصوتهما في الانتخابات الرئاسية، قبل أن يتموا إجراءات الزفاف.

ووجه المحافظ، الشكر على هذا الشعور الوطني الطيب، وتمنا لهما حياة زوجية سعيدة، ووعدهما بهدية خاصة بمناسبة الزفاف السعيد.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى. ورئيس حزب "الغد".

ويحق لـ59 مليونًا، و78 ألفا و138 ناخبًا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري، وسط إجراءات أمنية مشددة، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.