بدر يكشف تفاصيل يوم خلع مرسي: "السيسي رفض محادثة وزير خارجية أمريكا"

كشف محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن كواليس اجتماع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع مع القوى الوطنية يوم 3/7/2013.

وقال بدر، أثناء لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، إنه أثناء اجتماعهم مع الفريق أول السيسي- حينئذ- للاتفاق على نص الخطاب الذي سيتم إذاعته إبان ثورة يونيو تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

تابع بدر:"الفريق أول السيسي رد قاله خليه يسمع هنقول إيه في التليفزيون زيه زي المصريين" ولم يخرج في محادثته.