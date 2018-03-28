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الوطن

بدر يكشف تفاصيل يوم خلع مرسي: "السيسي رفض محادثة وزير خارجية أمريكا"

منذ 38 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
بدر يكشف تفاصيل يوم خلع مرسي: "السيسي رفض محادثة وزير خارجية أمريكا"

خطاب السيسي يوم 3/7

كشف محمود بدر، عضو مجلس النواب، عن كواليس اجتماع الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع مع القوى الوطنية يوم 3/7/2013.

وقال بدر، أثناء لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامجه "العاشرة مساء"، المٌذاع عبر فضائية "دريم"، إنه أثناء اجتماعهم مع الفريق أول السيسي- حينئذ- للاتفاق على نص الخطاب الذي سيتم إذاعته إبان ثورة يونيو تلقى اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

تابع بدر:"الفريق أول السيسي رد قاله خليه يسمع هنقول إيه في التليفزيون زيه زي المصريين" ولم يخرج في محادثته.

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