بالفيديو| ضابط بالقوات المسلحة يوضح حقيقة واقعة "طفل الزقازيق"

شهدت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداول واقعة مفاداها قيام ضابط جيش بدهس طفل رضيع بعد مشاداة مع أبيه بسبب معاكسة ضابط الجيش لأم الطفل بحسب ما تم تداوله على نطاق واسع على "فيسبوك".

البداية كانت بفيديو متداول يظهر فيه صوت بعض المواطنين يقولوا: "الواد مات وظابط مسكه ورماه في الأرض ومات وكان معدي بيعاكس البنت والواد في الشنطة ميت أهو وحرام الواد مات".

وصور أحد الشباب مقطع بث مباشر لتجمع المواطنين حول والدة الطفل ووالده أمام ديوان محافظة الشرقية.

أول نفي للواقعة كتبه أحد ضباط القوات المسلحة بمدينة الزقازيق حيث أكد أن الواقعة لم تحدث وأنه مجرد شجار بين مجموعة أشخاص أحدهم مجند كضابط احتياط.

ونشر العقيد محمد دشمة على حسابه الشخصي على "فيسبوك" قائلًا: "واقعة المحافظة بالظبط علشان الناس تفهم".

جاء فيها: "حصلت مشادة بين سيدة محترمة من كفر الإشارة وصاحب محل إكسسوار حريمي في شارع الجناين وبتقول إنه عاكسها وعلى إثرها تم تبادل الضرب والسباب بينهما وكانت السيدة تحمل رضيعها 40 يوما وضربها فسقط طفلها منها وهو داخل شنطة أطفال فذهبت لقسم أول وعملت محضر تعد ضد صاحب المحل راح صاحب المحل قال إنه ضابط احتياط مهندس مجند بالقوات المسلحة يقضي فترة خدمته وليس خريج أحد كليات القوات المسلحة المصرية هو اللي عمل الواقعة مش هو علشان الناس تسيبه".

"ولما علمت السيدة أنه ضابط جيش ذهبت هي وزوجها إلى المحافظة علشان يشتكوه وقالت إن الضابط عاكسها وطبعا زي ما الفيديو ظهر اللمة، وعلشان إحنا شعب بيحب التصوير وخياله واسع قالوا إن ضابط جيش دهسهم بعربيته وموت ابن السيدة فالخبر انتقل أنه عاكسهم وموت الطفل لكن الطفل الحمد لله رب العالمين سليم وعايش وكل اللى اتقال غلط ولو سمحتم دي الواقعة كاملة دون أي إضافات للي عاوز يعرف الحقيقة".

وتابع: "عرفتم أنكم بتتسرعوا وأن أي حاجة بتتنشر بتصدقوها ربنا قال في كتابه الكريم أن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا أنتم عاوزين جنازة وتشبعوا فيها لطم، المفروض نكون عندنا وعي أكتر من كده انتخابات ناجحة وتأمين على أعلى مستوى وناس بتضحي بحياتها علشان شعبها ينفع أنه يعمل كده".

"الواقعة حصلت فعلا والسيده المحترمه مش بتكدب بس اللى عمل الواقعه مين؟! وطبعا اللي عاوزينها تولع ومن حرقتهم وغلهم عاوزين أي حاجة تهز صورة القوات المسلحة في الموضوع بس يا سيدي هي دي الواقعة وهو ده اللي حصل وتم الاتصال تليفونيا عن طريق أخويا أحمد عثمان وكلمت أحمد حافظ والد الطفل وطمنى على ابنه وربنا يتم شفاه على خير".

وتداول نٌشطاء من مدينة الزقازيق صورة للطفل وقالوا إنه بخير وأنه موجود في مستشفى الأحرار بالزقازيق.

وانتشر فيديو آخر لوالد الطفل ينفي فيه ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي وينفي فيه وفاة نجله قائلًا: "أنا ماليش دعوة باللي بيتقال على الفيس بوك أنا عايز حق ابني اللي في العناية المركزة".