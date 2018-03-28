"الخارجية": رصدنا محاولات مستمية من الإعلام الغربي لتشويه مشهد التصويت

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوطن يمر بتحديات كثيرة في الداخل والخارج، ولذلك التصويت في الانتخابات الرئاسية مسؤولية.

وأضاف أبوزيد خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج "هذا الصباح"، أنه من خلال رصد أجهزة الدولة للإعلام الغربي خلال الـ48 ساعة الماضية هناك محاولات مستميتة لتشويه الصورة بادعاءات كثيرة مختلفة بأنها انتخابات محسومة أو أن ليست هناك منافسة.

وتابع أبو زيد أنه جاء الوقت بأن يدافع المواطنين عن وطنهم وصورة دولته ويبدون رأيهم أيا كان هذا الرأي، كي يحق لهم بعد ذلك في أن يكون له رأي مسموع داخل دولته.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أول أمس، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.