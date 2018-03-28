مسلم: الاستهزاء من الناخبات سخف.. "البلد ماشية بدعواتهم"

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، إن أي استهزاء أو استخفاف من كلام السيدات وكبار السن، خلال الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية، يعتبر من قبيل السخف.

وأضاف "مسلم"، خلال لقائه على شاشة قناة "ten"، "السيدة التي يتجاوز عمرها الـ70 عاما ونازلة الانتخابات الرئاسية، حاسة إن فيه إضافة بتحصل في البلد، ومن ثورة 30 يونيو حتى الآن، بقول إن البلد دي ماشية بدعاء الأمهات الفاضلات".

وأكد مسلم، أن من أهم التحديات في الفترة المقبلة هي قضية "الوعي"، فقد عمل النظام على البنية الأساسية والتعمير والتنمية، خلال الفترة السابقة، لكن قضية "الوعي" لم تتم بالقدر الكافي، مشير إلى أن الحفاظ على هذه البلد لن يتم إلا بالوعي.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.