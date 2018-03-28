كرنفال احتفالي بـ"المنصورة" لتحفيز المواطنين: "انزل شارك خليك إيجابي"

احتشد المئات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب جامعة المنصورة بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة اليوم الأربعاء، في مسيرة حاشدة انطلقت من داخل الحرم الجامعي مرورا بعدد من الشوارع إلى عدد من اللجان الانتخابية لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في كرنفال احتفالي خلال ثالث أيام الانتخابات حاملين لافتات "انزل شارك خليك إيجابي".

تحركت المسيرة من بوابة الجلاء مرروا بشارع الجلاء وكلية الآداب حتى وصلت إلى مقار عدد من اللجان الانتخابية.

وتقدم المسيرة فرقة الجامعة الموسيقية والتي عزفت عدد من المقطوعات الوطنية وطلاب اتحادات الكليات وعدد من الأساتذة والمدرسين المساعدين والمعيدين والطلاب.

ودعا المشاركون في المسيرة المواطنون للنزول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.