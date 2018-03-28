محافظ الفيوم: ترتيبات الانتخابات مع الأمن كانت رائعة

قال الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، إن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية كانت إيجابية للغاية، موضحًا أن الكتلة التصويتية للمحافظة تبلغ مليون و853 ألف ناخب موزعين 424 لجنة في 6 مراكز.

وأضاف محافظ الفيوم ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "الرئيس"، المُذاع عبر فضائية "ten": "الترتيبات مع الأمن كانت رائعة، وجنود القوات المسلحة يحملون كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية".

وتابع سامي: "المحافظة تغير الصورة الذهنية عنها وستسجل أعلى نسب المشاركة، وأوجه التحية للسيدات أيضًا على مشاركتهن الفاعلة في الانتخابية".

وانطلقت الأثنين الماضي، الانتخابات الرئاسية، وتستمر لثلاثة أيام، ويتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.