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الوطن

غدا.. مؤتمر صحفي لبعثي الكوميسا وتجمع الساحل لمراقبة الانتخابات

منذ 9 دقيقة
كتب: بهاء الدين عياد
غدا.. مؤتمر صحفي لبعثي الكوميسا وتجمع الساحل لمراقبة الانتخابات

الانتخابات تتم في اطار متابعة دولية.. ارشيفية

تعقد بعثة الكوميسا وبعثة تجمع الساحل والصحراء المعنيين بمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية، مؤتمرًا صحفيًا حول العملية الانتخابية، وذلك غدا الخميس بأحد فنادق القاهرة.

كما تعقد بعثة الاتحاد الإفريقي المعنية بمراقبة انتخابات الرئاسة المصرية مؤتمرًا صحفيًا حول عملية الانتخاب يوم الجمعة بأحد فنادق القاهرة.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.

 

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