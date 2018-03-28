"مزمار" و"تنورة" أمام اللجان في دهب.. والناخبون يتوافدون للتصويت

شهدت مدينة دهب عرسا انتخابيا على مدار ثلاثة أيام، حيث تبادل كورال الأطفال والمزمار البلدي والتنورة، تقديم فقرات فنية وطنية حماسية على أبواب لجنة الانتخابات الرئاسية، كما حمل الأطفال بعض صور شهداء الوطن ما شجع الأهالي بكافة أطيافهم على المشاركة في عمليات التصويت.

وتفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه من كبار رجال القوات المسلحة والشرطة للجنة الانتخابية بمدينة دهب لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وانطلقت انتخابات الرئاسة في يومها الثالث ويتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.