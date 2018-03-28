تاليا طفلة الـ4 سنوات: "السيسي هو اللي بيموت الإرهاب اللى عايز بموتنا"

تاليا عصام طفلة عمرها 4 سنوات، حرصت في الخروج مع أسرتها للمشاركة بالعملية الانتخابية برفقة والدتها وشقيقتها الكبرى، وتلاحظ لجميع الحضور من رجال الجيش والشرطة اللباقة التي تتحدث بها الطفلة وحرصها على متابعة جميع تفاصيل إجراءات التصويت التي تقوم بها.

وارتدت تاليا زي أبيض حاملة علم مصر وصورة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالبت رجال الشرطة والجيش بإلتقاط الصور التذكارية معهم.

وقالت تاليا: "أنا عارفة إني في انتخابات للسيسي، وطبعًا عارفة اني مش عارفة أعمل صح على صورة السيسي في الورقة لكن من حقي اختاره رئيسي، أنا بحبه لأنه بيحارب الإرهاب ويموت الإرهابين اللى عايزين يموتنا ويموتوا مصر، لكن الانتخابات هتجيب السيسي رئيس تاني علشان يحاربهم في سيناء، وكمان أنا بحب كل الجيش والشرطة علشان هما بيحمونا، وقررت اتصور معاهم كلهم النهاردة علشان أنا أصلا بحب مصر".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، الإثنين، وتستمر لثلاثة أيام، يتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى.

ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية، ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفاً و620 قاضياً من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفاً و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.