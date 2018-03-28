أحمد موسى: "تعظيم سلام لرجالة المحلة.. خرجوا في حشود"

قدم الإعلامي أحمد موسى التحية لأهالي المحلة، وعمالها مشيرا إلى أنهم خرجوا في حشود في توقيت واحد للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن هذا المشهد يعتبر من المشاهد التاريخية متابعا "تعظيم سلام لرجالة المحلة ولأهلها العظام".

وأشار، إلى أن الإعلام المعادي غض بصره عن مشهد حشود عمال وأهالي المحلة ومشاركتهم في العملية الانتخابية متابعا "هما بس ممكن يقولوا دي حشود رايحة تشجع فريق غزل المحلة".

واستعرض موسى، لقطات لحشود أهالي وعمال المحلة خلال توجههم للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية، أمس الأول، في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر 3 أيام تنتهي الليلة، يتنافس خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، ويحق لـ59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وهم إجمالي الناخبين المقيدين في الكشوف الانتخابية.

ويشرف على العملية الانتخابية 18 ألفا و620 قاضيا من 4 هيئات قضائية، على 13 ألفا و706 لجان فرعية بجميع المحافظات، و110 آلاف موظف إداري وسط إجراءات أمنية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، الثاني من أبريل لإعلان نتيجة الانتخابات، وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة، ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من أبريل بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجري الإعادة من 24 إلى 26 أبريل، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من مايو.