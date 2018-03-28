انتهاء الاقتراع في الانتخابات واستمرار التصويت لمن حضروا قبل العاشرة

انتهت في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم، عمليات الاقتراع في عدد من مقار اللجان الانتخابية والبالغ تعدادها 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية، وأعقب ذلك بدء فرز أصوات الناخبين والذين كانوا قد أدلوا بأصواتهم على مدى 3 أيام.

واستمر العمل داخل عدد آخر من تلك اللجان، والتي تواجد ناخبون في نطاق جمعية الانتخاب بها (نطاق المقر الانتخابي) قبل العاشرة مساء، حيث تم إغلاق مقار تلك اللجان وعمل حصر بأعداد الناخبين المتواجدين واستمر الاقتراع حتى الانتهاء من تمكينهم جميعا من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وخاض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

وبدأت على الفور اللجان التي انتهت أعمالها، في عمليات فرز بطاقات التصويت بداخل اللجان الفرعية "لجان الاقتراع".. وستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنا عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى الأيام الثلاثة للعملية الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة.

وحضر عمليات فرز الأصوات، مندوبو منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، ومراسلو وممثلو وسائل الإعلام المحلية والدولية، طبقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقوم لجان الاقتراع الفرعية بعد الانتهاء من عملها، بإبلاغ اللجان العامة بنتيجة الحصر العددي وتسليمها كافة أوراق ومستندات الاقتراع، والتي ستقوم بدورها بحصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات، والتي ستقوم من جانبها بإعلان النتيجة النهائية لعملية الانتخاب في 2 أبريل المقبل.

وبلغ تعداد من لهم حق التصويت في الانتخابات 59 مليونا و 78 ألفا و 138 ناخبا، في العملية الانتخابية التي جرت تحت إشراف قضائي كامل من خلال 18 ألفا و 678 قاضيا أصليا واحتياطيا من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وأشرفت 367 لجنة عامة على لجان الاقتراع الفرعية.