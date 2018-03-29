رئيس الوزراء يخصص أراض بالمحافظات لإقامة مشروعات بنية تحتية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص وتعديل تخصيص مساحات الأراضي المخصصة لإقامة مشروعات بالمحافظات.

أولى القرارات كان تعديل المساحة المخصصة لصالح وزارة الصحة والسكان خلف مستشفى الصدر بدمنهور لإقامة المركز الإقليمي لنقل الدم عليها.

ثاني القرارات كان بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة في مركز أم دينار بدمنهور لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.

وتضمنت القرارات تخصيص أراض بمركز أبوالمطامير بالبحيرة لإقامة مدرسة حمودة علواني للتعليم الأساسي، وتخصيص أرض في كفر الدوار لإقامة مدرسة تعليم أساسي، وتخصيص أرض في الدلنجات لإقامة محطة رفع صرف صحي.

وشملت القرارات على تخصيص أرض بكفر الدوار لإقامة مدرسة منشأة أبوقير عليها، وتخصيص أرض ببني سويف لضمها إلى المدرسة المجمعة بأبشنا لاستكمال المساحة المخصصة لإقامة مدرسة ثانوي عام عليها.

وتضمنت القرارات تخصيص أرض بمركز ناصر ببني سويف لإقامة مجمع مدارس عليها، واشتملت القرارات على تخصيص أرض بمركز ببا في بني سويف لإقامة مدرسة ثانوي صناعي عليها.