اليوم.. انتهاء فاعليات المسابقة العالمية للقرآن بحضور وزير الأوقاف

يقود الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، صباح اليوم، الجولة السياحية الثانية لضيوف المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم من المحكمين والمتسابقين من مختلف دول العالم، والتي تشمل المتحف الإسلامي بباب الخلق، والجامع الأزهر، ومسجد سيدنا الإمام الحسين.

ومن المقرر أن تعقد الوزارة ندوة عملية، مساء اليوم، بعنوان "فهم مقاصد القرآن الكريم وأثره في بناء الفرد والمجتمع" بأحد فنادق القاهرة، بحضور قيادات دعوية من الداخل والخارج.

فيما يشهد وزير الأوقاف اليوم فعاليات الحفل الختامي للمسابقة العالمية الخامسة والعشرين لحفظ القرآن الكريم، وإعلان أسماء الفائزين وتوزيع الجوائز.