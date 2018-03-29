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الوطن

أقارب ضحايا الحريق بروسيا يتهمون فرق الإطفاء بالتأخر في التدخل

منذ 38 دقيقة
كتب: أ ف ب
أقارب ضحايا الحريق بروسيا يتهمون فرق الإطفاء بالتأخر في التدخل

اقارب ضحايا الحريق في روسيا يتهمون فرق الاطفاء بالتأخر في التدخل

ذكرت وكالة أنباء "تاس" أن أقارب ضحايا قضوا في حريق مركز تجاري في سيبيريا قدموا شكوى ضد فرق الإطفاء لأنها تأخرت في التدخل لإخماده.

وقال متحدث باسم النيابة الإقليمية للوكالة إن ثلاثة أشخاص على الأقل رفعوا دعوى أمام نيابة كيميروفو حيث وقعت المأساة الأحد لـ"بطء تدخل فرق الإغاثة وقوات الأمن خلال عملية الإنقاذ".

وأكد ماكسيم أوتشفاتشوف لفرانس برس "تلقت النيابة الشكاوى وتقوم بدرسها. سيتم استجواب أقارب الضحايا لتحديد تسلسل الأحداث".

وأسفر الحريق عن مقتل ما لا يقل عن 64 شخصا بينهم 41 طفلا.

وبعد 4 أيام على الحادث لا تزال مشاعر الغضب سائدة في روسيا والعديد من الأشخاص تحت وقع الصدمة "للانتهاكات الفاضحة" التي سجلها المحققون وسمحت بوضع أطفال في صالات سينما مغلقة بالمفتاح في حين كان نظام الإنذار من الحرائق معطلا.

واعلنت لجنة التحقيق الخميس توقيف مسؤول في وزارة الحالات الطارئة في سيبيريا بتهمة تلقي رشى للتستر على المخالفات لانظمة مكافحة الحرائق في مؤسسات.

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