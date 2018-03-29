البنتاجون: ترامب وماتيس بحثا تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

تباحث وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس مع الرئيس دونالد ترامب في إمكانيات البنتاجون لتمويل الجدار الذي يريد الرئيس الأمريكي تشييده على طول الحدود مع المكسيك، كما أعلنت متحدثة باسم الوزارة في لقاء صحفي الخميس.

وصرحت دانا وايت بأن ماتيس "تباحث مع الرئيس لكن ليس لدي تفاصيل" حول الموضوع، وذلك ردا على سؤال حول تغريدة لترامب تشير إلى إمكان تخصيص مليارات الدولارات التي يطالب بها لبناء الجدار من ميزانية الدفاع.

وكان ترامب غرد الأحد أن "جيشنا عاد ثريا" بعد تخصيص 700 مليار دولار من النفقات لوزارة الدفاع للعام 2019 و716 مليارا للعام 2020.

وكتب ترامب "بناء جدار حدودي ضخم بينما سموم (المخدرات) والمقاتلون الاعداء يتدفقون الى بلادنا، مسألة أمن قومي. لنبن الجدار مستخدمين المليارات".

إلا أن وايت تهربت من الأجابة رغم سؤالها مرات عدة حول إمكانية أن يتولى البنتاجون نفقات المشروع. واكتفت بالقول "لا تنسوا أن أمن الأمريكيين وأمن البلاد أولوية كبرى" بالنسبة الى وزير الدفاع.

إلا أن وايت كانت أشارت قبل دقائق إلى أن ماتيس أرسل الاثنين إلى كل موظفي الوزارة مذكرة حول الميزانية يطالبهم فيها بـ"التركيز على إمكان تحمل تكاليف كل مشروع".

وكان ترامب أقر الجمعة قانون تمويل الدولة الفدرالية منتقدا بشدة التسوية التي تم التوصل اليها بين الغالبية الجمهورية والاقلية الديموقراطية في الكونغرس والتي لا تتضمن تمويلا للجدار.

وفي نهاية الأمر، لم يحصل ترامب سوى على 1.6 مليار لبناء أسيجة وتحديث بعض أجزاء الجدار على طول عشرات الكيلومترات أي اقل بكثير من الـ 25 مليار دولار التي كان طالب بها قبلا.