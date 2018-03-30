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الوطن

"المترو": تركيب 830 ماكينة تعمل بالكارت الذكي بالخطين الأول والثاني

منذ 25 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو": تركيب 830 ماكينة تعمل بالكارت الذكي بالخطين الأول والثاني

مواصلة تركيب ماكينات الكارت الذكى بالخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق

قال المهندس حسن توفيق، المتحدث الرسمي باسم الهيئة القومية للأنفاق، إنه تم الانتهاء من تركيب نحو 830 ماكينة تعمل بالكارت الذكي بالخطين الأول والثاني، مشيرا إلى أنه تبقى نحو 20 ماكينة أخرى سيتم الانتهاء منها خلال أيام، موضحا أن البوابات الإلكترونية بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق مرتبطة جميعها بشبكة تكنولوجية واحدة بما يسمح فنيًا بتطبيق نظام المحطات في سعر التذكرة وفقًا للميعاد التي ستحدده وزارة النقل.

وقال توفيق لـ"الوطن"، إن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ خطط الخطوط الجديدة للأنفاق، ومنها استكمال الخط الثالث، موضحا أنه سيتم البدء في تنفيذ الخط الرابع خلال الفترة المقبلة، كما سيتم موعدا محددا لبدء العمل بالخطين الخامس والسادس.

 

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