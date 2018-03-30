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الوطن

الصورة الأولى لآمال فريد بعد نجاح عملية تركيب المفصل

منذ 22 دقيقة
كتب: ضحى محمد
الصورة الأولى لآمال فريد بعد نجاح عملية تركيب المفصل

آمال فريد

نشر الدكتور أحمد البكري استشاري المفاصل الصناعية بمستشفى المعلمين، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة جديدة للفنانة آمال فريد.

وعلق عليها :"دي أخبار الفنانة الجميلة آمال فريد النهارده، وبمعنويات عالية جدا قمنا مشينا وكانت سعيدة جدا أنها رجعت تمشي تاني الحمد والشكر لله أولا وأخيرًا على نجاح العملية وكل الشكر والتقدير لكل من ساهم و لو بزياره لها لشد أزرها و رفع معنوياتها.. دعواتكم لها ربنا يتم شفاها على خير وترجع تُمارس حياتها كما تعودت أن تمارسها، متعكم الله بالصحة والعافية".

 

 

 

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