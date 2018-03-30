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الوطن

الحسيني يدعو "الوفديين" للتصويت قبل غلق باب الاقتراع

منذ 23 دقيقة
كتب: سمر نبيه ومحمد حامد
الحسيني يدعو "الوفديين" للتصويت قبل غلق باب الاقتراع

انتخابات الوفد

دعا اللواء محمد الحسيني، مقرر اللجنة المشرفة على تنظيم انتخابات رئاسة حزب الوفد، كل الأعضاء الوفديين، إلى الإسراع للتصويت، قبل غلق باب الاقتراع خلال دقائق.

وانطلقت انتخابات حزب الوفد، اليوم، لاختيار رئيس جديد من بين 4 متنافسين، هم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام للحزب، والمهندس حسام الخولي، نائب الرئيس، والدكتور ياسر حسان، مساعد الرئيس، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية، بعد انسحاب المرشح الخامس السيد طه فايز من السباق أمس الأول.

ودعا الحزب أعضاءه لحضور جمعيتين عموميتين اليوم، الأولى عمومية عادية لانتخاب رئيس جديد للحزب، والثانية غير عادية "طارئة" للتصويت على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوي.

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