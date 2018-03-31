صحيفة مغربية: مصر أكبر من الأزمات وستلقن الجميع دروسا

قالت صحيفة "الأحداث المغربية"، إن مصر أكبر من الأزمات التي مرت بها، وأكبر من الذين تكالبوا عليها، وقد تلقوا الثمن الرخيص لكي يجعلهوها مثل الآخرين، أو كي يقللوا قيمتها، أو كي يلعبوا فيها لعبة الربيع العربي الكاذب، مشيرة الى أن مصر علمت الشعب المغربي والشعب العربي كذلك الآداب والفنون والثقافة والحضارة؛ ومبدعوها ينتمون إليها ويعتبرون أن بلدا مثل مصر لا يحق لها أن تكون ضحية لعب الصغار فيما بينهم.

وأشارت الصحيفة في تعقيبها على الانتخابات الرئاسية وزيارة السفير المصري بالرباط أشرف إبراهيم، والمستشار الإعلامي للسفارة محمد فتوح مصطفى، لمقر الصحيفة ثاني أيام الانتخابات؛ إلى أن استقبال الصحيفة لسفير مصر بالمغرب، جاء تزامنا مع ثاني يوم من انطلاق الانتخابات الرئاسية في أم الدنيا، مثلما يلقبها أبناؤها ومحبوها في جميع أنحاء العالم؛ وهو استقبال لم يكن صدفة، لكنه كان تعبيرا من الصحيفة عن أملها في أن تعود مصر الشقيقة الكبري في العالم العربي؛ إلى سابق عهدها وازدهارها وقيمتها.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، اليوم الخميس، أن مصر التي في خاطرنا حميعا هي نجيب محفوظ وهي ناصر وهي حليم وهي إمام وهي إحسان؛ وهي كل هؤلاء الذين داعبوا فينا منذ الصغر مسام الحياة؛ وأقنعونا أن هذه الأرض التي ذكرت في القرأن الكريم كانت كبيرة وما زالت كبيرة وستظل كبيرة إلى آخر الأيام.

وأكدت الصحيفة، أنها لم تستغرب حجم وحدة الهجوم على مصر من الصغار؛ ولا من المال الذي تم إنفاقه ولا الجهات التي تم تسخيرها من أجل المساس بمصر، لكن مصر بقيت وستبقى وستظل معطية للجميع؛ وتعطي الدليل علي أن الدول والأمم الكبيرة مثل مصر والمغرب؛ أكبر من لحظات المفاجأت اللقيطة التي قد تطرأ بين فينة وأخرى.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها، بالتعبير عن تطلعها لتحقيق مزيد من الاستقرار في مصر، وأن تعود مثلما كانت دوما وأبدا البلد التي وعد الله من دخلها بالأمن، والبلد التي تلقن الجميع الدورس، "عمار يا مصر".