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الوطن

ساكنة بالزمالك: "مبقناش عارفين نمشي في الشوارع لا بعربية ولا بعجل"

اليوم AM 08:21
كتب: أحمد حامد دياب
ساكنة بالزمالك: "مبقناش عارفين نمشي في الشوارع لا بعربية ولا بعجل"

منطقة الزمالك

اشتكت إحدى سكان الزمالك من انتشار ظاهرة قطع الأشجار بمنطقة الزمالك وأطلقت عليه مذبحة الأشجار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنهم قاموا بإزالة عدد كبير من الأشجار النادرة بسبب مترو الأنفاق: "إحنا لو في أي بلد تانية كانوا حبسوا اللي بيقطعوا الشجر القديم".

وتابعت: "ارحموا سكان الزمالك ومش معقول إن إحنا معظم الناس كبار واستحالة حد يقدر يسيب بيته والرئيس السيسي لن يرضى بهدلة سكان الزمالك".

واستكملت المواطنة: "مبقناش عارفين نمشي في الشوارع لا بعربية ولا بعجل أنا نفسي محافظ الجيزة ينزل يشوف الزمالك وغلب سكان الزمالك والشحاتين اللي في كل حتة اللي بيشدوا هدومنا وبيرعبونا".

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