حبس عصابة سرقة السيارات في الهرم

جددت نيابة الهرم، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات شمال جنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابي يضم 3 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة السيارات في منطقة الهرم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، تمكنت من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة الهرم.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء محمد عبدالتواب مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب وقائع سرقات السيارات 3 متهمين عاطلين سبق اتهامهم في قضايا حيازة أسلحة نارية ومخدرات.

وتبين من خلال التحريات التي قادها العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، والمقدم محمد الصغير رئيس المباحث أن المتهمين هم "شعبان. أ"، و شقيقيه "إبراهيم"، "أحمد. ف"، عاطلين ومقيمين في منطقة الهرم، وأنهم كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات عن طريق المفتتاح المصطنع وكسر الزجاج ومساومة ماليكها لإعادتها مقابل مبالغ مالية، وأن المتهمين ارتكبوا 10 وقائع.

وأمر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، بالتحفظ على المتهمين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.