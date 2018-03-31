"برلمانية المحافظين": الانتخابات أثبتت قدرة المصريين على تحديد مصيرهم

قالت النائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إنها فخورة جدا بمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بصفة عامة، وبأهالي دائرتها بكفر الشيخ الذين خرجوا بالآلاف للمشاركة في الانتخابات، والتعبير عن رأيهم في اختيار رئيس الجمهورية.

وأضافت أبوالسعد، في بيان اليوم، أن هذه المشاركة جاءت رغم دعوات المقاطعة من القوى الإخوانية الإرهابية، إلا أن اللجان الانتخابية شهدت تواجدا كثيفا استمر حتى إغلاق صناديق الانتخابات في مشهد ديمقراطي، يؤكد وعي المصريين بظروف بلادهم وعدم استجابتهم للدعوات الهدامة، وإثبات قدرة المصريين على تحديد مصيرهم ومستقبلهم.

وأكدت "كذلك المشهد الانتخابي في كفر الشيخ كان يتحدث عن نفسه، فمن يستطيع أن يجبر رجل بلغ من العمر 100 عام أو سيدة مسنة أو مواطن لديه ظروف صعبة ويسير على كرسي متحرك، على الخروج لصناديق الاقتراع سوى حبهم لهذا الوطن".

وأوضحت أن الشعب المصري أصبح يعرف طريقه الآن، ويدرك جيدا من معه ويسانده ويعمل لمصلحته ومن هو عدوه الذي يحاربه ويتأمر عليه، ويحاول إسقاط دولته، مشيرة إلى أن الرد المناسب على هؤلاء هو خروجهم بالملايين إلى صناديق الاقتراع.

وأشارت إلى أن الفترة الرئاسية المقبلة ستكون فاتحة خير على كل المصريين من خلال عشرات المشروعات التي ستؤتي ثمارها ومشروعات أخرى جديدة سيتم إنشاؤها لتشغيل ملايين الشباب، وستصبح مصر خلال السنوات القليلة المقبلة قوى اقتصادية عملاقة في المنطقة.