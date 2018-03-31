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الوطن

تحويلات مرورية بالجيزة بسبب أعمال توسعة الطرق المؤدية للمتحف الكبير

منذ 21 دقيقة
كتب: محمد بركات
تحويلات مرورية بالجيزة بسبب أعمال توسعة الطرق المؤدية للمتحف الكبير

صورة أرشيفية

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه الإسكندرية، بداية من شارع البرنسيسة حتى أسفل الدائري بطول 1200 متر لمدة 45 يومًا، وإجراءات تحويلات مرورية بطريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي، بسبب أعمال توسعة الطرق المؤدية للمتحف الكبير بالهرم.

ويكون القادم من مناطق الهرم وفيصل اتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي، استكمال طريق المنصورية اتجاه كرداسة مرورًا أسفل الدائري حتى أول دوران للاتجاه المقابل ثم الصعود للدائري من مقطع كرداسة اتجاه المنزل المؤدي لإسكندرية الصحراوي.

وللقادم من مناطق الهرم وفيصل يمكنه السير باتجاه مطلع الدائري، واستكمال طريق المنصورية حتى أسفل الدائري ثم يسارًا للطريق الموازي للمنصورية، والعودة اتجاه شارع أنور السادات، والدخول منه يمينًا حتى التقاطع مع الإسكندرية الصحراوي ومنه لمطلع الدائري.

 

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