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الوطن

"القليوبية": بدء صرف آخر ربع من الخطة بتكلفة بـ50 مليون جنيه

منذ 6 دقيقة
كتب: حسن صالح
"القليوبية": بدء صرف آخر ربع من الخطة بتكلفة بـ50 مليون جنيه

جانب من الإجتماع

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة معدلات الأداء للخطة الاستثمارية للمحافظة والتي وصلت نسبة التنفيذ إلى 100% حتى الآن، وشدد على سرعة صرف الربع الرابع من الخطة باعتماد يصل إلى 50 مليون جنيه.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة معدلات الأداء بكل مجالس ومراكز مدن المحافظة في كافة القطاعات كالكهرباء والطرق والرصف وتغطية الترع وتحسين البيئة ودعم منظومة القمامة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وخدمات المرور والحماية المدنية وكذا أوامر الإسناد المباشرة للأعمال القائمة بالمحافظة والأعمال الخاصة بالربع الرابع من الخطة الاستثمارية ودعم الخطة من خارج الميزانية وتعظيم الموارد المتاحة لدى المحافظة.

كما استعرض عشماوي في الاجتماع مناقشة توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية لتأمين الشوارع والطرق المرورية والدواوين بكاميرات المراقبة واستكمال تغطية ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية وإنشاء سجل مدني بقرية الأحراز بشين القناطر وإزالة مقلب القمامة الوسيط بشبرا الخيمة، وغيرها من المشروعات الخدمية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية الموضوعة، موجهًا المسؤولين بتحديد المتطلبات والاحتياجات الخاصة بكل قطاع بالمحافظة، وضرورة الإسراع في معدلات التنفيذ.

وجاء الاجتماع بحضور مدير عام إدارة التخطيط والمتابعة ومدير عام الشؤون المالية والإدارية ومدير المكتب الفني بالمحافظة.

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