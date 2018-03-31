"فتح": إرادة شعبنا هزمت المحتل وسيواصل نضاله لإفشال كل المؤامرات

قالت حركة "فتح" على لسان الناطق باسمها عاطف أبو سيف، اليوم السبت، "إرادة شعبنا هزمت المحتل، وان تضحياته الجسام أفشلت كل المؤامرات للالتفاف حول قضيته، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضاف "أبو سيف"، في تصريح لـ"وفا": "أثبت شعبنا مرة تلو الأخرى بأن الكف تستطيع أن تناطح المخرز، وأنه يستطيع أن يبدع المعجزات ويقهر المستحيل وأن جبل الإرادة الفلسطينية لا تهزه أعتى الرياح".

وأشار إلى أنه في اليوم الثاني لمسيرة العودة، أكدت "فتح، أن "النصر صبر ساعة، وأن الحرية على مرمى حجر، وأن تحقيق الحلم أقرب، وأن شعبنا سيواصل نضاله السلمي الشعبي حتى يرفع شبل من أشبال فلسطين او زهرة من زهراتها علم فلسطين فوق قباب القدس وكنائسها، وما ذلك على شعبنا بعسير ولا بمستحيل".

وتابع "أبو سيف": "تجلت الروح الفلسطينية يوم أمس بأبهى صورها مسجلة آية جديدة من آيات الإعجاز الفلسطينية تضاف إلى قاموس البطولات التي سطرها شعبنا في أم الانتصارات معركة الكرامة، وفي صمود بيروت، وفي الانتفاضة الاولى وفي حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات واستشهاده، ولقد ظل شعبنا القلعة الاخيرة للذود عن كبرياء الأمة العربية وها هو يقدم بطولة جديدة يرسم فيها ملامح الكبرياء والشموخ".

وقال "أبو سيف": "إن إرادات الشعوب لا تقهر، وأن الحقوق لا تسقط، وأن التوق إلى الحرية أعصى من أن تكسره سياسات الاحتلال، وها هو شعبنا يعيد تجديد البيعة لمشروعه الوطني القائم على ثوابته الوطنية التي استشهد في سبيل حمايتها الشهداء، ويؤكد شعبنا ـن الصفقة الوحيدة التي ستمضي، هي تلك التي عمدتها دماء الشهداء وأنات الجرحى وعذابات الأسرى وأحلام اللاجئين في كل المخيمات، إنها عودته وحريته واستقلاله ومقدساته".

وأضاف "أبو سيف": "أعادت الحركة التأكيد حول ضرورة الاستمرار في الحفاظ على الطابع السلمي الشعبي لمسيرات يوم الأرض، حيث تتجلى الإرادة الفلسطينية شامخة شموخ الكرمل وراسخة رسوخ الزيتون وثائرة كموج البحر".