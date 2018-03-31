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الوطن

بالصور| 5 أبريل.. انطلاق "مهرجان العرب" لتشجيع السياحة في شم النسيم

منذ 19 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
بالصور| 5 أبريل.. انطلاق "مهرجان العرب" لتشجيع السياحة في شم النسيم

"مهرجان العرب" للرقص والرياضة

في إطار الاحتفالات بعيد شم النسيم وأعياد الربيع وتشجيعا للسياحة الداخلية، ينطلق بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، 5 أبريل المقبل، "مهرجان العرب" للرقص والرياضة، في نسخته الثالثة، ويستمر حتى 9 أبريل، ويعد المهرجان أكبر وأشهر ملتقى رياضي وترفيهي لجميع أفرد الأسرة.

وينظم المهرجان فندق "تايتانك" بالغردقة، بمشاركة فنانين ومدربين من 9 دول عربية هي: مصر ولبنان وتونس والجزائر والأردن والمغرب والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات، ويرفع المهرجان شعار "دعونا نحتفل بشم النسيم بشكل مختلف هذا العام".

 

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