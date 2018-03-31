تسجيل الدخول

الوطن

يس طاهر يتابع استعدادات الدورة 20 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام

منذ 23 دقيقة
كتب: عبيرالعربي
يس طاهر يتابع استعدادات الدورة 20 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام

محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعا موسعا استعدادا لإنطلاق مهرجان الأفلام التسجيلية.

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه بدء العد التنازلي لإنطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ20 للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة لهذا العام، والمقرر له خلال الفترة من 11 إلى 17 من شهر أبريل الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع وفد ممثلي المركز القومي للسينما، اليوم، بحضور المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد عبد الجليل، رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج عصام زكريا ورئيس المهرجان، ووائل ممدوح، مدير عام المهرجان، ومنار حسنى، مدير عام الإدارات الإنتاجية بوزارة الثقافة، ومديري قطاعات الثقافة والسياحة .

وقال المحافظ، إن دورة مهرجان هذا العام ستكون مختلفة إلى حد كبير من حيث الشكل والمضمون عن باقي الدورات السابقة، خاصة بعد أن أكمل المهرجان عامة الـ20.

وأضاف أنه جرى اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة استعدادًا لدورة هذا العام، حتى تخرج بالشكل الذي يليق باسم مصر والإسماعيلية عالميًا ودوليًا .

وأشار طاهر إلي أن اللقاء تناول استعراض ومتابعة ما جرى تنفيذه من استعدادات ومتابعة كافة التدابير والتجهيزات اللازمة، وتحضير المسرح بالشكل اللازم والاطمئنان على جاهزية، وأماكن العروض، وكل ما يتعلق بشؤن المهرجان، ومتابعة التجهيز لإقامة معرض تذكاري يضم جميع البوسترات والمطبوعات والصور الخاصة بجميع الدورات السابقة للمهرجان .

واستكمل المحافظ، أن دورة المهرجان هذا العام تشهد مشاركة عدد كبير من مختلف دول العالم، في حضور الفنانين، والنقاد، والمهتمين بصناعة السينما، وكبار نجوم السينما المصرية، بالإضافة إلى إقامة عدد من الورش الفنية التدريبية، وإقامة ورشة عمل متخصصة للرسوم المتحركة وأفلام التحريك، ومن المنتظر أن يشارك في دورة هذا العام عدد كبير من مختلف دول وقارات العالم التي تشترك لأول مرة

أخبار متعلقة
مد فترة تلقي أعمال مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية حتى 5 فبراير

مد فترة تلقي أعمال مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية حتى 5 فبراير
19 أبريل.. انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

19 أبريل.. انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية
الإعلان عن تفاصيل مهرجان "الإسماعيلية للأفلام التسجيلية" خلال أسبوع

الإعلان عن تفاصيل مهرجان "الإسماعيلية للأفلام التسجيلية" خلال أسبوع
"مهرجان الإسماعيلية" للأفلام القصيرة يكرم الناقد هاشم النحاس

"مهرجان الإسماعيلية" للأفلام القصيرة يكرم الناقد هاشم النحاس
بالصور| الانتهاء من الاستعدادت النهائية لـ"مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية"

بالصور| الانتهاء من الاستعدادت النهائية لـ"مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية"
بالصور| وصول أعضاء لجنة تحكيم مهرجان "الإسماعيلية" للأفلام التسجيلية

بالصور| وصول أعضاء لجنة تحكيم مهرجان "الإسماعيلية" للأفلام التسجيلية
الليلة.. افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

الليلة.. افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية
وزير الثقافة يفتتح فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

وزير الثقافة يفتتح فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية
تقديم موعد حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

تقديم موعد حفل ختام مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية
الليلة.. ختام الدورة الـ 19 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

الليلة.. ختام الدورة الـ 19 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

التعليقات

أحدث الأخبار

أماني الخياط: أهل الشر استبدلوا حروف كلمة مصر بـEGYPT "علشان يوقعوها"

أماني الخياط: أهل الشر استبدلوا حروف كلمة مصر بـEGYPT "علشان يوقعوها"

عاجل| حريق في جراج ماسبيرو

عاجل| حريق في جراج ماسبيرو

خالد أبو بكر: السيسي يسعى لتخليد اسمه في التاريخ

خالد أبو بكر: السيسي يسعى لتخليد اسمه في التاريخ

"الأمل للغات" بالطور تفوز بمسابقة "المعلمة الفعالة" في جنوب سيناء

"الأمل للغات" بالطور تفوز بمسابقة "المعلمة الفعالة" في جنوب سيناء

بالصور| 5 أبريل.. انطلاق "مهرجان العرب" لتشجيع السياحة في شم النسيم

بالصور| 5 أبريل.. انطلاق "مهرجان العرب" لتشجيع السياحة في شم النسيم

اختيارات الوطن

السجن وغرامة نصف مليون ريال للزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها بالسعودية

السجن وغرامة نصف مليون ريال للزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها بالسعودية

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل