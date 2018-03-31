يس طاهر يتابع استعدادات الدورة 20 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام

أعلن اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، أنه بدء العد التنازلي لإنطلاق فعاليات دورة مهرجان الإسماعيلية الدولي الـ20 للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة لهذا العام، والمقرر له خلال الفترة من 11 إلى 17 من شهر أبريل الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ مع وفد ممثلي المركز القومي للسينما، اليوم، بحضور المهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد عبد الجليل، رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج عصام زكريا ورئيس المهرجان، ووائل ممدوح، مدير عام المهرجان، ومنار حسنى، مدير عام الإدارات الإنتاجية بوزارة الثقافة، ومديري قطاعات الثقافة والسياحة .

وقال المحافظ، إن دورة مهرجان هذا العام ستكون مختلفة إلى حد كبير من حيث الشكل والمضمون عن باقي الدورات السابقة، خاصة بعد أن أكمل المهرجان عامة الـ20.

وأضاف أنه جرى اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة استعدادًا لدورة هذا العام، حتى تخرج بالشكل الذي يليق باسم مصر والإسماعيلية عالميًا ودوليًا .

وأشار طاهر إلي أن اللقاء تناول استعراض ومتابعة ما جرى تنفيذه من استعدادات ومتابعة كافة التدابير والتجهيزات اللازمة، وتحضير المسرح بالشكل اللازم والاطمئنان على جاهزية، وأماكن العروض، وكل ما يتعلق بشؤن المهرجان، ومتابعة التجهيز لإقامة معرض تذكاري يضم جميع البوسترات والمطبوعات والصور الخاصة بجميع الدورات السابقة للمهرجان .

واستكمل المحافظ، أن دورة المهرجان هذا العام تشهد مشاركة عدد كبير من مختلف دول العالم، في حضور الفنانين، والنقاد، والمهتمين بصناعة السينما، وكبار نجوم السينما المصرية، بالإضافة إلى إقامة عدد من الورش الفنية التدريبية، وإقامة ورشة عمل متخصصة للرسوم المتحركة وأفلام التحريك، ومن المنتظر أن يشارك في دورة هذا العام عدد كبير من مختلف دول وقارات العالم التي تشترك لأول مرة