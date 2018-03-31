أبوبكر: الشعب قال للسيسي شكرا في الانتخابات.. والرئيس سيدفع فاتورتها

قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن المواطن المصري أصبح الآن من حقه محاسبة المسؤولين أيا كانت مناصبهم حتى لو كان رئيس الجمهورية ومن حقه أن يشكره إذا ما رأى منه ما يستوجب الشكر وذلك طبقا للقانون الذي كفل له هذا الحق.

وأضاف أبوبكر، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن المصريين عبروا عن شكرهم وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال خروجهم بالشكل المشرف في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا "أعتقد شكرا اللي قالها الشعب المصري هاتكون أول فاتورة يدفعها الرئيس للشعب".

وأشار إلى أن هناك فارق كبير بين انتخابات 2014 والانتخابات التي مضت، لافتا إلى أن انتخابات 2014 طالبه الشعب بضرورة الترشح للانتخابات الرئاسية لأنهم رأوا فيه رجل هذه المرحلة أما انتخابات 2018 فهو من طالب من المصريين بضرورة المشاركة في الانتخابات ولبى الشعب النداء وبالتالي تكون هذه أول فاتورة يدفعها الرئيس للشعب نتيجة هذه المشاركة المشرفة.